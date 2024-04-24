Чем принципиально отличается нынешнее ВНС и сохраняется ли преемственность института? Мнение эксперта

Как подчеркнул Президент, в Беларуси не отделяют власть от народа, а единственный путь к высоким должностям – через умение и желание честно работать на благо страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВНС продолжает работу. Эксперты уже сейчас дают оценку тому, что происходит во Дворце Республики. В гостях у выездной студии Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ. ВНС может отменять решения госорганов Юлии Алексеюк, ведущая:

Как новый конституционный статус ВНС изменяет его место в политической системе страны?

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ:

Все ВНС, которые были в нашей стране, начиная с 1996 года, были крайне важны и занимали важное место в нашей политсистеме. Но, по сути, они из себя представляли такие обширные диалоговые площадки, решения которых не были обязательными. Это не значит, что они выполнялись, но их выполнение зависело от воли одного человека – Президента, который через год-два-три после ВНС напоминал госаппарату, что необходимо выполнять все обещания, которые были даны населению. Сейчас, в новом конституционном статусе, ВНС – это самостоятельный орган, решения которого обязательны к исполнению. Более того, он может отменять правовые акты, в том числе решения госорганов и других должностных лиц. В этом его властность и новый конституционный статус. Делегаты ВНС выявляют волю и интересы коллективов