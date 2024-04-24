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Чем принципиально отличается нынешнее ВНС и сохраняется ли преемственность института? Мнение эксперта

24 апреля 2024 14:35
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Как подчеркнул Президент, в Беларуси не отделяют власть от народа, а единственный путь к высоким должностям – через умение и желание честно работать на благо страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВНС продолжает работу. Эксперты уже сейчас дают оценку тому, что происходит во Дворце Республики. В гостях у выездной студии Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ.

ВНС может отменять решения госорганов

Юлии Алексеюк, ведущая:
Как новый конституционный статус ВНС изменяет его место в политической системе страны?

Чем принципиально отличается нынешнее ВНС и сохраняется ли преемственность института? Мнение эксперта-1

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ:
Все ВНС, которые были в нашей стране, начиная с 1996 года, были крайне важны и занимали важное место в нашей политсистеме. Но, по сути, они из себя представляли такие обширные диалоговые площадки, решения которых не были обязательными. Это не значит, что они выполнялись, но их выполнение зависело от воли одного человека – Президента, который через год-два-три после ВНС напоминал госаппарату, что необходимо выполнять все обещания, которые были даны населению. Сейчас, в новом конституционном статусе, ВНС – это самостоятельный орган, решения которого обязательны к исполнению. Более того, он может отменять правовые акты, в том числе решения госорганов и других должностных лиц. В этом его властность и новый конституционный статус.

Делегаты ВНС выявляют волю и интересы коллективов

Чем принципиально отличается нынешнее ВНС и сохраняется ли преемственность института? Мнение эксперта-4

Юлии Алексеюк:
ВНС представляет срез белорусского общества. Как вы оцениваете его качественный состав?

Вадим Михайловский:
ВНС – это в первую очередь люди, делегаты, которые, с одной стороны, не отрываются от основного места работы, но с другой, даже возвращаясь с ВНС в свои коллективы, они выполняют крайне важную функцию. Они выявляют волю, интересы коллективов, людей. И являются теми самыми лидерами мнений, которые потом, через год, на очередное заседание могут вернуться и реализовать свое важно право – право законодательной инициативы. Оформить интересы коллективов в новый законопроект.

Тренд на уровень и качество жизни простого белоруса сохраняется

Чем принципиально отличается нынешнее ВНС и сохраняется ли преемственность института? Мнение эксперта-7

Юлии Алексеюк:
Есть какая-то преемственность всебелорусских народных собраний, они дополняют друг друга?

Вадим Михайловский:
Важнейшая тема, которая всегда поднималась на ВНС, начиная с 1996 года, это программы социально-экономического развития страны. То есть те вопросы, которые касаются любого белоруса и определяют качество и уровень жизни в нашей стране. На первый взгляд может показаться, что этот ВНС немножко отошел сторону, но национальная безопасность – это не только военная безопасность. Это и экономическая, демографическая, социальная, научно-технологическая, и технологическая. Это широкий спектр различных социально-экономических вопросов. Поэтому в целом этот тренд на экономическую повестку дня, на уровень и качество жизни простого белоруса сохраняется.

В чем стратегия развития белорусского государства, смотрите в видеоматериале.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Юлия Алексеюк # Вадим Михайловский

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