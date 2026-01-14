Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала лицензию на зимние Олимпийские игры в Италии, который пройдут в феврале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка выступила на трех этапах Кубка мира, на каждом из них показала 9-й результат – один раз в Китае и дважды в США. Заняла в генеральной классификации 19-е место. Всего на главном старте четырехлетия выступят 25 девушек.

Предстоящая Олимпиада станет для Анны третьей в карьере. В 2018 году в Корее она поднялась на высшую ступень пьедестала, а спустя четыре года в Китае стала обладательницей серебра. На данный момент у Беларуси пять лицензий.