Призёры чемпионата Беларуси по шахматам станут известны 17 января

На чемпионате Беларуси по шахматам, который в эти дни проходит в Минске, выступают сильнейшие спортсмены страны, за исключением Дениса Лазовика, который ведет подготовку к чемпионату по скоростным шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За награды спорят по 10 мужчин и женщин.

Данный старт является отборочным к личному чемпионату Европы, который пройдет в апреле. Однако в этом году главное событие – это всемирная шахматная Олимпиада. Мультифорум командный и в выездном составе национальной сборной 10 вакантных мест. Список будет определен по совокупности всех стартов за период с января по август. Но одно очевидно, наши ребята всегда конкурентно выступают на международной арене и претендуют на медали. Напряженная борьба наблюдается и на внутренней арене.

Игорь Стрелец, главный судья соревнований:

Принцип отбора у нас стандартный: в начале первенства области, потом в декабре месяце проходил первый этап чемпионата республики, откуда отбирались по четыре человека в каждом турнире и национальная команда, сборная Беларуси. Основной внутренний старт, по итогам которого мы, как всегда, формируем национальные команды, выездные составы, учитывая то, что мы уже имеем право участвовать и в личных чемпионатах Европы, и в командных соревнованиях. Фавориты уже определились.

Чемпионат Беларуси состоит из девяти туров, в среду завершился шестой. Победители и призеры станут известны 17 января.