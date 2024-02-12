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Диалоговые площадки «Политические партии Беларуси» стартовали в БГУ. Какие темы обсуждают?

12 февраля 2024 16:58
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Новости Беларуси. Роль партий в электоральной кампании, вопросы национальной безопасности и защита независимости страны. В преддверии единого дня голосования в Белгосуниверситете дали старт серии диалоговых площадок, главная цель которых более детально познакомиться с белорусской политической культурой сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К общению присоединились студенты, преподаватели, представители научного сообщества.

Диалоговые площадки «Политические партии Беларуси» стартовали в БГУ. Какие темы обсуждают?-1

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления юридического факультета БГУ:
Партии представили своих кандидатов. Сейчас начало февраля, у нас идет стадия агитации. Кандидаты будут встречаться в том числе со студентами и предлагать им свои идеи, тем самым бороться за их голоса. Поэтому мы как научное сообщество – академическое, университет – считаем, что дополнительная информация, дополнительное разъяснение по поводу программ партий тех или иных кандидатов, вообще общие вопросы идеологии будут полезны, чтобы наши студенты самостоятельно, но все-таки осознанно сделали правильный политический выбор.

Диалоговые площадки «Политические партии Беларуси» стартовали в БГУ. Какие темы обсуждают?-4

Инициаторы диалоговых площадок – общественное объединение «Белая Русь» и администрация вуза. По мнению сторон, такие встречи позволят повысить вовлеченность в избирательный процесс. Подобные мероприятия обещают сделать регулярными.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Вадим Михайловский

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