Азарёнок: слава богу Беларусь воюет со снегом и на голову обрушился «Улли», а не «Томагавки»

Григорий Азаренок, СТВ: Нельзя ныне ложиться спать. Можно пропустить пару абзацев учебников истории. Везде полыхает, везде взрывается, везде рушится, везде горит. И слава богу, что в этот момент Беларусь воюет со снегом. И на голову нам обрушился «Улли», а не «Тамагавки», бомбы и снаряды. И только потому, что есть Президент, есть наши силовики, есть мудрая политика, подкрепленная ядерным оружием.

Григорий Азаренок:

Иран, он нынче под ударом. Не верьте никому про бредни, что там якобы какая-то ужасная террористическая власть. Погромщики, мятежники, бунтовщики и есть террористы. ИГИЛ, которые головы резали, с ними Иран как раз воевал в Сирии и Ираке. Власть в Тегеране – просвещенная духовная теократия, которая гораздо лучше относится к женщинам и вообще к людям, чем бешеные феминистки на злобном Западе.

За что бьется сейчас Иран? Там удар наносят по суверенной политической модели, абсолютно независимой и автохтонной, которая корнями своими растет из глубинных представлений народа о красоте, о справедливости, о месте человека на земле. Успешная власть в Иране – это отрицание всего модернистского проекта построения общества. Это институализированный контрмодерн, который добивается великолепных высот в образовании, в искусстве и технологиях. Это нестерпимо для Запада. Это невыносимо для его черной души. Победа Ирана – это отрицание абсолюта Запада. Всего, чего тот достиг от эпохи Возрождения.