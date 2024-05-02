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Партия «Белая Русь» отмечает первую годовщину со дня регистрации

02 мая 2024 10:33
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Первую годовщину со дня регистрации отмечает крупнейшая партия нашей страны. «Белая Русь» всего за год приросла более чем втрое, сегодня в ее рядах свыше 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия «Белая Русь» отмечает первую годовщину со дня регистрации-1

Партия призвана стать опорой для главы нашего государства. Ее работа нацелена на объединение граждан на основе культурных традиций, исторической памяти и патриотических ценностей народа. Одна из главных задач – развитие политической системы. Партийцы активно участвовали в электоральной кампании. Были сформированы прочные связи с различными политическими ячейками других стран. Эти и другие итоги работы «Белой Руси» за прошедший год подвели во время круглого стола. Там также наметили приоритеты дальнейшего развития.

Партия «Белая Русь» отмечает первую годовщину со дня регистрации-4

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Сейчас партия разрабатывает стратегию своего развития до 2030 года. Мы должны иметь четкое видение своего будущего, тот образ, к которому мы хотим прийти и реализовать. Поэтому одним из вопросов было обсуждение структуры стратегии.

Партия «Белая Русь» отмечает первую годовщину со дня регистрации-7

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления юридического факультета Белорусского государственного университета:
Мы выделили шесть основных направлений. Это развитие партии в области кадров, идеологии, отношении с государственными органами, в экономике, а также информационном пространстве.

Партия «Белая Русь» отмечает первую годовщину со дня регистрации-10

Участники круглого стола также обсудили итоги Всебелорусского народного собрания. Партия в самое ближайшее время займется масштабной работой по реализации решений и задач, которые были поставлены ВНС.

# Белая Русь # Олег Романов # Вадим Михайловский

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