Партия «Белая Русь» отмечает первую годовщину со дня регистрации

Первую годовщину со дня регистрации отмечает крупнейшая партия нашей страны. «Белая Русь» всего за год приросла более чем втрое, сегодня в ее рядах свыше 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия призвана стать опорой для главы нашего государства. Ее работа нацелена на объединение граждан на основе культурных традиций, исторической памяти и патриотических ценностей народа. Одна из главных задач – развитие политической системы. Партийцы активно участвовали в электоральной кампании. Были сформированы прочные связи с различными политическими ячейками других стран. Эти и другие итоги работы «Белой Руси» за прошедший год подвели во время круглого стола. Там также наметили приоритеты дальнейшего развития.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Сейчас партия разрабатывает стратегию своего развития до 2030 года. Мы должны иметь четкое видение своего будущего, тот образ, к которому мы хотим прийти и реализовать. Поэтому одним из вопросов было обсуждение структуры стратегии.

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления юридического факультета Белорусского государственного университета:

Мы выделили шесть основных направлений. Это развитие партии в области кадров, идеологии, отношении с государственными органами, в экономике, а также информационном пространстве.