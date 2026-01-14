Битва интеллектуалов – Минск принимает чемпионат Беларуси по шахматам

Чемпионат Беларуси по шахматам традиционно собирает сильнейших. Интеллектуалы определяют лучшего из лучших в столице. Накал страстей нарастает с каждым днем, за спиной шесть туров из девяти, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

На шахматных турнирах всегда царит очень спокойная атмосфера и хоть таблички «Соблюдайте тишину» не стоит, участники и зрители знают, что лучше не эмоционировать. Данный старт отборочный к личному чемпионату Европы который состоится весной. Парни отправятся в Катавицу, а девушки в Батуми. На отечественном старте заявлено только 20 участников из них 3 международных гроссмейстера и 4 мастера. Наш лидер Денис Лазовик – единственный, кто пропускает этот старт.