Битва интеллектуалов – Минск принимает чемпионат Беларуси по шахматам
Чемпионат Беларуси по шахматам традиционно собирает сильнейших. Интеллектуалы определяют лучшего из лучших в столице. Накал страстей нарастает с каждым днем, за спиной шесть туров из девяти, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
На шахматных турнирах всегда царит очень спокойная атмосфера и хоть таблички «Соблюдайте тишину» не стоит, участники и зрители знают, что лучше не эмоционировать. Данный старт отборочный к личному чемпионату Европы который состоится весной.
Парни отправятся в Катавицу, а девушки в Батуми. На отечественном старте заявлено только 20 участников из них 3 международных гроссмейстера и 4 мастера. Наш лидер Денис Лазовик – единственный, кто пропускает этот старт.
Игорь Стрелец, главный судья соревнований:
Лазовик Денис готовится к полуфинальному матчу чемпионата по скоростным шахматам. С Карлсеном он будет играть до 7-8 февраля. Фавориты уже определились. Они, как обычно, члены национальной команды. Михаил Никитенко лидирует сейчас. Следом за ним идет Вячеслав Зарубицкий. Ну и еще на пол очка отстают Артем Стрибук и Петр Корзубов. То есть это основная группа лидеров. А у девочек, у них, как всегда, борьба всегда непредсказуемая до самого последнего тура.
По регламенту турнира участники проведут 9 туров по круговой системе. Один день – один тур. Также правило диктует каждый день приходить на соревнования не только вовремя, но и соблюдать дресскод. Одежда и обувь должны быть чистыми, без разрывов и потертостей. Участники в футболках, бейсболках и неподобающей одежде не допускаются на игровую площадку. Петр Корзубов имеет 30-летний игровой стаж. Он за это время повидал разное.
Подробности в видео.