Примером стал дядя-пожарный. Белорус рассказал, почему мечтал работать в МЧС

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: А с лопатой в снег сутки напролет или, допустим, в огонь, в воду – это может быть работой мечты или нет?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Александр Данилецкий, начальник дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части № 14 Заводского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС РБ:

Это работа мечты, по моему мнению. Я свой путь с МЧС связал в далеком 2006 году. Я тогда еще в школе учился, после седьмого класса поступил в лицей при Гомельском инженерном институте МЧС.

Евгений Пустовой:

Почему?

Александр Данилецкий:

У меня дядя был пожарным. Пример был. Папа был когда-то милиционером. После этого вот так вот получилось, что связал всю свою судьбу.

Евгений Пустовой:

А вы видели, что папа сутки дома не бывал, мама переживала за него. Наверное, не самые легкие годы, папа был милиционером. Все это вы видели, впитывали и все-таки решили пойти. Это работа мечты?

Александр Данилецкий:

Я думаю, что безусловно. Для меня – да.

Евгений Пустовой:

А самый счастливый день вашей работы помните? Что для сотрудника МЧС счастье?

Александр Данилецкий:

Много случаев было. Был случай, выезжали на ДТП, спасли двух человек. Спустя какое-то время у нас товарищ уходил на пенсию. Эти люди восстановились и приехали сказать слова благодарности человеку, когда он уходил на пенсию.