Примером стал дядя-пожарный. Белорус рассказал, почему мечтал работать в МЧС

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
А с лопатой в снег сутки напролет или, допустим, в огонь, в воду – это может быть работой мечты или нет?
Александр Данилецкий, начальник дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части № 14 Заводского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС РБ:
Это работа мечты, по моему мнению. Я свой путь с МЧС связал в далеком 2006 году. Я тогда еще в школе учился, после седьмого класса поступил в лицей при Гомельском инженерном институте МЧС.
Евгений Пустовой:
Почему?
Александр Данилецкий:
У меня дядя был пожарным. Пример был. Папа был когда-то милиционером. После этого вот так вот получилось, что связал всю свою судьбу.
Евгений Пустовой:
А вы видели, что папа сутки дома не бывал, мама переживала за него. Наверное, не самые легкие годы, папа был милиционером. Все это вы видели, впитывали и все-таки решили пойти. Это работа мечты?
Александр Данилецкий:
Я думаю, что безусловно. Для меня – да.
Евгений Пустовой:
А самый счастливый день вашей работы помните? Что для сотрудника МЧС счастье?
Александр Данилецкий:
Много случаев было. Был случай, выезжали на ДТП, спасли двух человек. Спустя какое-то время у нас товарищ уходил на пенсию. Эти люди восстановились и приехали сказать слова благодарности человеку, когда он уходил на пенсию.
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