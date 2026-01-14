Один из самых высоких показателей в Европе! Почти 85% белорусок задействованы в экономике

Белоруски активно задействованы в экономике. Уровень занятости женщин трудоспособного возраста в стране один из самых высоких в Европе – почти 85 %. Белоруски работают в сфере услуг, финансов, здравоохранении и образовании.

Но есть и женщины, которые выбрали традиционно «мужские профессии». Одна из них Татьяна Ганжажарова – слесарь механосборочных работ Минского завода шестерен. Она отвечает за качество деталей, которые потом станут частями тракторов и автомобилей.

Татьяна Ганжажарова, слесарь механосборочных работ Минского завода шестерен:

Меня зовут Татьяна, я слесарь механосборочных работ. Работаю на заводе уже 22 года, стаж непрерывный, на одном месте, в одном цеху. Я отучилась, пришла на отработку, думала, как все думают, год-два. Ну и все, так и задержалась. У меня родители тоже на заводе работали.

Я здесь отвечаю за качество, чтобы шла годная продукция. Где-то проверяется, где-то что-то подчищается. Детали выходят из станка, где-то она упадет, где-то что-то. Мы убираем всякие дефекты. Деталей очень много, они все разные. То есть идет одно наименование, допустим одна группа, их там наверное 20-22 наименования, они постоянно разные.