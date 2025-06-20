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Ураган «Эрик» в Мексике привёл к подтоплениям и оползням

20 июня 2025 08:08
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Мексика под ударом стихии. Ураган «Эрик», который обрушился на юг страны, привел к подтоплениям и оползням, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за мощного шторма, достигшего четвертой категории, более 120 тысяч человек остались без электричества, перекрыты оказались 15 участков дорог, некоторые предприятия были вынуждены остановить работу. В нескольких городах реки вышли из берегов – улицы и дома ушли под воду, а местным жителям пришлось спасаться от стихии бегством. Серьезный ущерб понесли местные фермеры. 

Ураган «Эрик» в Мексике привёл к подтоплениям и оползням-2

Посмотрите на ущерб, причиненный ураганом. Он был такой силы, что разрушил абсолютно все, я такого раньше не видел. Сейчас нет другого решения, кроме как сжечь все это, все мои банановые и лимонные деревья, урожай испорчен.

Несмотря на то, что ураган ослаб до тропического шторма, он продвигается вглубь страны и все еще представляет угрозу. Власти предупреждают, население о сильных ливнях. Специалисты проводят работы по расчистке заблокированных дорог и разбору завалов.

# Ураган # Мексика

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