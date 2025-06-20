Ураган «Эрик» в Мексике привёл к подтоплениям и оползням

Мексика под ударом стихии. Ураган «Эрик», который обрушился на юг страны, привел к подтоплениям и оползням, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за мощного шторма, достигшего четвертой категории, более 120 тысяч человек остались без электричества, перекрыты оказались 15 участков дорог, некоторые предприятия были вынуждены остановить работу. В нескольких городах реки вышли из берегов – улицы и дома ушли под воду, а местным жителям пришлось спасаться от стихии бегством. Серьезный ущерб понесли местные фермеры.