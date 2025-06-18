Шторм «Эрик» набрал силу урагана у берегов Мексики

Рыбаки и туристы вдоль тихоокеанского побережья Мексики начали принимать меры предосторожности – тропический шторм «Эрик» набирает силу и, как ожидается, обрушится на сушу в виде урагана в конце этой недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В популярном прибрежном городе Пуэрто-Эскондидо убрали лодки в укрытие, местные жители готовятся к удару стихии. Синоптики прогнозируют, что ураган будет сопровождаться интенсивными локальными осадками, а скорость ветра достигнет 80 километров в час. Высота волн на побережье при этом составит около 3,5 метров. Пик сезона ураганов в этом регионе приходится на период с середины августа по конец октября, когда воды в экваториальной Атлантике и Мексиканском заливе достаточно прогреваются, чтобы способствовать развитию тропических волн.