Глава МЧС поделился подробностями доклада Президенту

Возвращаемся к теме ликвидации последствий непогоды. Напомним, 11 июля Президент заслушал телефонный доклад министра МЧС. Главе государства Вадим Синявский подробно рассказал о мерах, которые предпринимаются по всем направлениям. Грозовой фронт наиболее разрушительный след оставил в Могилевской, Минской и Витебской областях. Туда направлены дополнительные силы. Специалисты оперативно возвращают к нормальной жизни целые населенные пункты. Президент Беларуси держит ситуацию на личном контроле. Сегодня главе МЧС поставлен ряд задач. Оперативный комментарий главы ведомства в нашем распоряжении.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Глава государства, заслушав все доклады обстоятельно по всем пострадавшим регионам, особое внимание мое обратил на следующие направления. В первую очередь вместе с взаимодействующими структурами Министерства энергетики, ЖКХ, другими заинтересованными ведомствами решить оперативно вопросы, связанные с жизнедеятельностью населения. В принципе, эта задача в основном решена. Второе направление, на которое он обратил внимание, это организация восстановления электроснабжения, в первую очередь в Могилеве. Я его проинформировал о том, что мы находимся во взаимодействии с Министерством энергетики, с губернатором Могилевской области Исаченко Анатолием Михайловичем. Принимаются как проектные, так и инженерные решения по возможному быстрому восстановлению электроснабжения наших предприятий. Поэтому Президент дополнительно потребовал сосредоточить все необходимые усилия на решение этой главнейшей задачи. И третье направление, на которое он обратил внимание, это оперативная ликвидация последствий в областном центре, в районных центрах и населенных пунктах нашей страны, а также уточнение ущерба по нашему Министерству лесного хозяйства. Поэтому эта работа сейчас проводится, оперативно будут приниматься соответствующие меры. Завтра решением губернатора в Могилеве объявлен субботник. Население откликнулось, и оперативно весь город выйдет на дополнительное мероприятие по уборке территории.