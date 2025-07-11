Глава МЧС поделился подробностями доклада Президенту
Возвращаемся к теме ликвидации последствий непогоды. Напомним, 11 июля Президент заслушал телефонный доклад министра МЧС. Главе государства Вадим Синявский подробно рассказал о мерах, которые предпринимаются по всем направлениям. Грозовой фронт наиболее разрушительный след оставил в Могилевской, Минской и Витебской областях. Туда направлены дополнительные силы.
Специалисты оперативно возвращают к нормальной жизни целые населенные пункты. Президент Беларуси держит ситуацию на личном контроле. Сегодня главе МЧС поставлен ряд задач. Оперативный комментарий главы ведомства в нашем распоряжении.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Глава государства, заслушав все доклады обстоятельно по всем пострадавшим регионам, особое внимание мое обратил на следующие направления. В первую очередь вместе с взаимодействующими структурами Министерства энергетики, ЖКХ, другими заинтересованными ведомствами решить оперативно вопросы, связанные с жизнедеятельностью населения. В принципе, эта задача в основном решена.
Второе направление, на которое он обратил внимание, это организация восстановления электроснабжения, в первую очередь в Могилеве. Я его проинформировал о том, что мы находимся во взаимодействии с Министерством энергетики, с губернатором Могилевской области Исаченко Анатолием Михайловичем. Принимаются как проектные, так и инженерные решения по возможному быстрому восстановлению электроснабжения наших предприятий. Поэтому Президент дополнительно потребовал сосредоточить все необходимые усилия на решение этой главнейшей задачи.
И третье направление, на которое он обратил внимание, это оперативная ликвидация последствий в областном центре, в районных центрах и населенных пунктах нашей страны, а также уточнение ущерба по нашему Министерству лесного хозяйства. Поэтому эта работа сейчас проводится, оперативно будут приниматься соответствующие меры. Завтра решением губернатора в Могилеве объявлен субботник. Население откликнулось, и оперативно весь город выйдет на дополнительное мероприятие по уборке территории.
Вадим Синявский:
По Городокскому району, наиболее пострадавший населенный пункт, восстановлено уже больше половины домов, где были снесены крыши. Эта работа не останавливается, она будет продолжаться в том числе и в темное время суток. Я думаю, что завтра все эти вопросы будут решены. По Смолевичам проблемных вопросов нет, в Борисовском районе осталось 5-6 домов, которые мы оперативно восстановим.
Ну и, кроме того, это вопросы, связанные с возмещением ущерба нашему населению. Здесь работа проводится традиционно по нескольким направлениям. В первую очередь это страховые компании. И второе – это работа комиссии по чрезвычайным ситуациям: по уточнению ущерба, порядка выплаты компенсации людям. И оперативное оказание помощи там, где люди в этой помощи нуждаются.
МЧС продолжает заниматься оперативным решением задач, связанным с ликвидацией. Координация проводится на уровне районных комиссий по ЧС, областных комиссий по ЧС. И мы развернули рабочую группу в республиканском центре управления, чтобы оперативно уточнять эти задачи, возможности решения задач на республиканском уровне.
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