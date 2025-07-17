От студентов до спасателей! Как восстанавливают Могилёвщину после разрушительного урагана

Сложно переоценить вклад профсоюзов в ликвидацию масштабных последствий недавнего урагана в Могилевской области. Здесь в работу включились все – и трудовые коллективы, и студенты и, разумеется, коммунальные и экстренные службы. Получилась настоящая «белорусская талака». Все службы и местные жители проявили себя с лучшей стороны и оперативно решили «задачу со звездочкой». Итоги этой совместной работы сегодня, 17 июля, высоко оценил глава МЧС. А для будущих спасателей этот период стал отличной практикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Юлии Мычки.

20 000 квадратных метров поврежденной кровли и свыше 4 000 выбитого стекла. Эти цифры лишь частично отражают видимый урон, нанесенный ураганом предприятию «Могилевхимволокно». Однако самые критические разрушения скрываются за заводским периметром, в промышленной зоне. Фатальный удар по инфраструктуре пришелся по трем ключевым объектам: от стихии пострадали железобетонные опоры, кабеленесущая эстакада, дымовая труба. Главы МЧС и Минлесхоза проконтролировали ход восстановительных работ после урагана в Могилеве.

Удар стихии пришелся и на леса. Только Могилевский лесхоз после ликвидации последствий урагана планирует заготовить около миллиона кубометров древесины. По предварительной оценке, в стране пострадали минимум 3,5 тысячи гектаров лесных угодий. Окончательно ущерб подсчитают к 22 июля. На помощь Могилевской области уже прибыли лесники из Витебской и Минской областей. В регионе сейчас кипит работа: 100 современных харвестеров и 200 опытных вальщиков леса расчищают завалы.

Переработать предстоит большие объемы древесины. И если спрос на деловой лес стабилен, то вопрос реализации дровяной и низкотоварной древесины требует системного решения на государственном уровне. В планах – создание нового деревообрабатывающего предприятия. Предварительно, строительство завода согласовано в Дубровно Витебской области.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Дрова – низкотоварная древесина. Ее надо решать глобально, а решать можно только строительством еще одного большого деревообрабатывающего предприятия, типа целлюлозного комбината, и правительство сейчас плотно этим занимается.

Среди пострадавших от стихии объектов – 11 могилевских кладбищ. Помимо разрушений надгробных плит – сотни поваленных деревьев. Крупной технике не развернуться. Работать нужно точечно и аккуратно. Уже четвертый день эту важную работу выполняют курсанты МЧС.