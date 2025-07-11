Синявский: Президент оперативно получает от нас информацию по ликвидации последствий непогоды

Инспекция сверху и ряд телефонных докладов. На контроле главы государства устранение последствий стихии и выполнение ряда поручений по развитию восточных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в результате грозового фронта с порывами ветра пострадали 27 населенных пунктов в трех областях страны – Могилевской, Витебской и Минской. Больше всего от стихии досталось Могилевщине – там повреждено почти 380 объектов, а в целом предстоит восстановить 460 сооружений.

Президент держит ситуацию под контролем: лично следит за ходом работ по устранению последствий природной стихии. В конце рабочего дня глава государства заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям. Глава МЧС поделился подробностями доклада Президенту.

Вадим Синявский доложил Президенту самую последнюю информацию по устранению последствий природной стихии. Задействовано более 200 аварийных бригад Белэнерго. В трех районах страны – Городокском, Могилевском, Шкловском и в самом Могилеве – введен чрезвычайный режим функционирования региональных подразделений МЧС. Задействовано почти 500 единиц техники и 1 500 человек. Все заинтересованные службы работают не покладая рук и в полном взаимодействии друг с другом. Восстановительные работы продолжаются даже ночью. Без электричества остается пока меньше 10 деревень. Сотрудники МЧС работают и продолжают делать все, что должны и обещали.