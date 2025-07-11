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Синявский: Президент оперативно получает от нас информацию по ликвидации последствий непогоды

11 июля 2025 19:40
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Инспекция сверху и ряд телефонных докладов. На контроле главы государства устранение последствий стихии и выполнение ряда поручений по развитию восточных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в результате грозового фронта с порывами ветра пострадали 27 населенных пунктов в трех областях страны – Могилевской, Витебской и Минской. Больше всего от стихии досталось Могилевщине – там повреждено почти 380 объектов, а в целом предстоит восстановить 460 сооружений.

Синявский: Президент оперативно получает от нас информацию по ликвидации последствий непогоды-2

Президент держит ситуацию под контролем: лично следит за ходом работ по устранению последствий природной стихии. В конце рабочего дня глава государства заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям.

Глава МЧС поделился подробностями доклада Президенту.

Синявский: Президент оперативно получает от нас информацию по ликвидации последствий непогоды-4

Вадим Синявский доложил Президенту самую последнюю информацию по устранению последствий природной стихии. Задействовано более 200 аварийных бригад Белэнерго. В трех районах страны – Городокском, Могилевском, Шкловском и в самом Могилеве – введен чрезвычайный режим функционирования региональных подразделений МЧС. Задействовано почти 500 единиц техники и 1 500 человек. Все заинтересованные службы работают не покладая рук и в полном взаимодействии друг с другом. Восстановительные работы продолжаются даже ночью. Без электричества остается пока меньше 10 деревень. Сотрудники МЧС работают и продолжают делать все, что должны и обещали.

Синявский: Президент оперативно получает от нас информацию по ликвидации последствий непогоды-6

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Глава государства оперативно получает от нас информацию по ликвидации. Если требуется его участие, мы эту информацию оперативно у него запрашиваем, чтобы решать задачи уже на его уровне. 

Полностью налажено взаимопонимание на уровне районных исполнительных комитетов, областных исполнительных комитетов, наиболее пострадавших, а также на уровне государственных предприятий, других ведомств, которые с нами в этом плане взаимодействуют. Никаких вопросов, связанных с обеспечением стройматериалами, другим имуществом, требующимся для оперативного решения вопросов по ликвидации, нет.

Важно. В Беларуси окажут материальную помощь пострадавшим от непогоды. Кто может рассчитывать на поддержку – читайте здесь.

# Погода в Беларуси # Ураган # Вадим Синявский # Александр Лукашенко

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