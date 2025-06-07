На восточные районы Польши обрушился ураган – около 50 тыс. человек остались без электричества

На восточные районы Польши обрушился ураган. Непогода оставила без электричества более 50 тысяч потребителей. Проливные дожди и град повредили машины и дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер, скорость которого превышала 80 километров в час, с легкостью валил деревья и столбы линий электропередачи. Под водой оказались дороги и улицы городов, были затоплены дома и подвалы. Несмотря на круглосуточную работу экстренных служб ликвидировать последствия непогоды не удается до сих пор. Тем временем синоптики вновь объявили высший уровень погодной опасности. По их прогнозам в ближайшие часы ожидаются новые штормы с дождями и градом.