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На восточные районы Польши обрушился ураган – около 50 тыс. человек остались без электричества

07 июня 2025 13:37
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На восточные районы Польши обрушился ураган. Непогода оставила без электричества более 50 тысяч потребителей. Проливные дожди и град повредили машины и дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На восточные районы Польши обрушился ураган – около 50 тыс. человек остались без электричества-2

Сильный ветер, скорость которого превышала 80 километров в час, с легкостью валил деревья и столбы линий электропередачи. Под водой оказались дороги и улицы городов, были затоплены дома и подвалы. Несмотря на круглосуточную работу экстренных служб ликвидировать последствия непогоды не удается до сих пор. Тем временем синоптики вновь объявили высший уровень погодной опасности. По их прогнозам в ближайшие часы ожидаются новые штормы с дождями и градом.

# Польша # Ураган

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