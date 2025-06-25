Мощный шторм обрушился на юго-восток Польши. За двое суток аварийные службы получили более пяти тысяч вызовов из-за сильных ливней и шквалистого ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате непогоды без электричества остались около 90 тысяч человек. О пострадавших информации не поступало. Сейчас спасатели работают круглосуточно, устраняя последствия стихии. Сообщается о повреждениях зданий и приостановке движения на дорогах. Синоптики предупреждают поляков о новых погодных испытаниях в ближайшие дни.