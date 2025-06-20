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Мощный ураган в Казахстане – погиб один человек и 16 пострадали

20 июня 2025 10:37
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В Казахстане бушует стихия. На Павлодарскую область страны обрушился ураганный ветер с порывами до 43 метров в секунду. Он нанес серьезный ущерб инфраструктуре, вызвал отключения электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный ураган в Казахстане – погиб один человек и 16 пострадали-2

В областном центре повреждены крыши почти полусотни зданий, в том числе шести социальных учреждений. Не обошлось без жертв и пострадавших. Упавшее в городе Аксу дерево, насмерть придавило находящуюся в машине женщину. Еще 16 человек, в том числе трое детей, получили различные травмы. В ликвидации последствий стихии задействованы более 300 человек и свыше 100 единиц спецтехники. Экстренные службы работают в усиленном режиме. Сейчас ведутся работы по восстановлению линий связи и электропередачи.

# Ураган # Казахстан

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