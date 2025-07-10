Последствия устраняют всей страной – выяснили, как обстоят дела в Могилёве после страшного урагана

Непогода, которая буквально накрыла Беларусь. По всей стране прошел мощный грозовой фронт. Местами не обошлось без ураганов и серьезных повреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К вечеру непогода добралась до Минска – сильный ливень с градом, пробки, подтопления, нарушения движения общественного транспорта. Десятки сбоев на маршрутах. Сложные погодные условия сохраняются. Белгидромет не снимает оранжевый уровень. Экстренные службы предупреждают о необходимости соблюдать меры безопасности.

Разбушевалась стихия еще накануне. Первыми под удар попали Витебская и Могилевская области. Сильно зацепило и Гродненский регион. Ураган сносил все на пути, оставив после себя масштабные разрушения. Последствия непогоды продолжают устранять до сих пор.

Однако больше других населенных пунктов досталось Могилеву. Город не помнит таких погодных потрясений за последнее десятилетие. Из-за поваленных деревьев повреждены здания, авто, инфраструктура, произошли обрывы на линиях электропередачи. Но самое ужасное, что ураган привел к гибели человека.

Местные не верили своим глазам: после ночной грозы город было не узнать. Но это тот случай, когда беда объединяет. От заводчан до студентов и школьников – буквально все жители ринулись на помощь экстренным службам. В эти выходные в Могилеве запланирован общегородской субботник.