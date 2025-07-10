Последствия устраняют всей страной – выяснили, как обстоят дела в Могилёве после страшного урагана
Непогода, которая буквально накрыла Беларусь. По всей стране прошел мощный грозовой фронт. Местами не обошлось без ураганов и серьезных повреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К вечеру непогода добралась до Минска – сильный ливень с градом, пробки, подтопления, нарушения движения общественного транспорта. Десятки сбоев на маршрутах. Сложные погодные условия сохраняются. Белгидромет не снимает оранжевый уровень. Экстренные службы предупреждают о необходимости соблюдать меры безопасности.
Разбушевалась стихия еще накануне. Первыми под удар попали Витебская и Могилевская области. Сильно зацепило и Гродненский регион. Ураган сносил все на пути, оставив после себя масштабные разрушения. Последствия непогоды продолжают устранять до сих пор.
Однако больше других населенных пунктов досталось Могилеву. Город не помнит таких погодных потрясений за последнее десятилетие. Из-за поваленных деревьев повреждены здания, авто, инфраструктура, произошли обрывы на линиях электропередачи. Но самое ужасное, что ураган привел к гибели человека.
Местные не верили своим глазам: после ночной грозы город было не узнать. Но это тот случай, когда беда объединяет. От заводчан до студентов и школьников – буквально все жители ринулись на помощь экстренным службам. В эти выходные в Могилеве запланирован общегородской субботник.
Как сейчас обстоят дела в пострадавших регионах, расскажет наш собкор Юлия Мычка.
Сорваны крыши, разрушены заборы, выбиты окна, повреждены автомобили. Дворы завалены деревьями и обломками. На центральных улицах города на земле дорожные знаки, билборды, скамейки и остановки общественного транспорта. В частном секторе некоторые дома остались без кровли. Двор и дом Галины Шалабодовой напоминают место боя.
Галина Шалабодова, жительница Могилева:
Парник рассекло! Огорода нет, ничего нет! Весь дом пострадал, все комнаты протекли.
– Старый дом?
– Нет, начало строительства – 2001 год.
Для оперативного решения вопросов, связанных с последствиями стихии, Могилевский горисполком открыл горячую линию. Только за первые пять часов после урагана на нее поступило полторы тысячи звонков от жителей. Сергей Батраков приехал на помощь другу, у которого пострадал не только дом, но и сразу три автомобиля.
Ураган в Могилеве – местные жители и экстренные службы объединяются для ликвидации последствий стихии.
К сожалению, стихия привела и к человеческим жертвам. Под упавшим деревом погибла девушка. Еще четыре человека, включая 15-летнего подростка, госпитализированы.
Юрий Минов, житель Могилева:
Меня по касательной деревом ударило по затылку, шею согнуло. Потом, как оказалось, но я не помню, как это произошло, еще нога распухла. Понял, что она сломана. И пролезть под деревьями уже возможности не было. Добрые люди к нам пришли, помогли вызвать скорую, МЧС. Спасатели нас вызволяли, потом путь прорезали бензопилой.
С 4 часов утра в Могилевском горисполкоме работает экстренно созданный штаб. Совместные усилия энергетиков и коммунальных служб позволили восстановить движение транспорта уже к обеду. С последствиями разгула стихии справляются всем миром – к расчистке дорог и придомовых территорий, в помощь могилевским спасателям, подключились коллеги из Витебской области.
Дмитрий Голубев, начальник Могилевского областного управления МЧС Беларуси:
Я хочу сказать нашим гражданам, чтобы были терпимее. Власти знают, что нужно делать. Дополнительно привлечены сюда силы и средства с Шкловского, Дрибинского, Круглянского, Чериковского районов. Это работники лесхозов с бензопилами, бригады.
Грозовой фронт вызвал серьезные нарушения в работе электрических сетей. В основном они коснулись витебской и могилевской энергосистем. В Могилеве отключился основной источник – ТЭЦ-2, но уже ночью большая часть потребителей была переведена на дублирующие сети.
Денис Ковалев, заместитель генерального директора по оперативной работе – главный диспетчер ГПО «Белэнерго»:
Определена необходимость замены порядка 60 опор на линиях электропередачи напряжением 10 и 110 киловольт. На текущий момент критических вопросов по электроснабжению важных объектов жизнеобеспечения населения нет.
Продолжаются восстановительные работы по электроснабжению в 30 населенных пунктах. Специалисты устраняют неполадки на 250 трансформаторных подстанциях.
Юлия Мычка, корреспондент:
В энергетической ловушке оказалась свободная экономическая зона Могилева. Часть предприятий здесь перешли на резервные генераторы. И полностью парализована работа завода «Химволокно». Остальные предприятия региона работают в штатном режиме.
Детские сады, которые сегодня из-за отсутствия электричества не смогли приготовить завтрак, были обеспечены сухими пайками. К уборке территорий активно подключились родители.
В центре стихии оказался и Могилевский лесхоз. По предварительным данным, общая площадь пострадавшего лесного фонда составляет больше тысячи гектаров. Для разработки ветровально-буреломных лесосек сюда едут коллеги из соседних районов.
Александр Угрин, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Лесхозами производится вырубка ветровально-буреломных деревьев вдоль автомобильных дорог, линий электропередач, а также в населенных пунктов. Хотелось бы подчеркнуть, что производится вырубка ветровально-буреломных деревьев и в областном центре. Первый заместитель министра лесного хозяйства оперативно выехал на территорию Витебской области с целью проведения организационных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
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