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Новости по тегу #Учитель года

Как увлечь ребенка математикой? Пообщались с учителем года Беларуси-2026 Денисом Дубаневичем
09 октября 2026 07:20

Как увлечь ребенка математикой? Пообщались с учителем года Беларуси-2026 Денисом Дубаневичем

В Беларуси выбрали «Учителя года-2026»: кому достался главный приз – автомобиль?
02 октября 2026 17:47

В Беларуси выбрали «Учителя года-2026»: кому достался главный приз – автомобиль?

Финалисты конкурса «Учитель года» побывали на экскурсии во Дворце Независимости
01 октября 2026 17:59

Финалисты конкурса «Учитель года» побывали на экскурсии во Дворце Независимости

В Минске проходит суперфинал конкурса «Учитель года»
29 сентября 2026 11:12

В Минске проходит суперфинал конкурса «Учитель года»

В Минске стартовал финал конкурса «Учитель года»
21 сентября 2026 13:50

В Минске стартовал финал конкурса «Учитель года»

В Молодечно назвали имена победителей областного этапа конкурса «Учитель года – 2026»
23 марта 2026 10:54

В Молодечно назвали имена победителей областного этапа конкурса «Учитель года – 2026»

В Витебске стартовал областной этап республиканского конкурса «Учитель года Беларуси – 2026»
10 марта 2026 07:56

В Витебске стартовал областной этап республиканского конкурса «Учитель года Беларуси – 2026»

Лучших педагогов выбирают в Минске
30 января 2026 17:35

Лучших педагогов выбирают в Минске

Книгу о педагогических династиях Беларуси представили в Минске
30 ноября 2023 07:40

Книгу о педагогических династиях Беларуси представили в Минске

«С уроками справиться нелегко». Учитель года рассказал, как родителям осилить «домашку» и поможет ли это ребёнку
30 сентября 2023 14:12

«С уроками справиться нелегко». Учитель года рассказал, как родителям осилить «домашку» и поможет ли это ребёнку

Учителем года стал преподаватель ИЗО из Рогачёвского района. Педагог поделился, что для него важно в работе
28 сентября 2023 21:08

Учителем года стал преподаватель ИЗО из Рогачёвского района. Педагог поделился, что для него важно в работе

Вечером 28 сентября в Беларуси выберут «Учителя года» – победитель получит автомобиль
28 сентября 2023 13:47

Вечером 28 сентября в Беларуси выберут «Учителя года» – победитель получит автомобиль