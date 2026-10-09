Новости по тегу #Учитель года

Лучший наставник страны назван. Сегодня победитель республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
До суперфинала дошли лишь 9 сильнейших мастеров своего дела. Сегодня интрига этого грандиозного состязания наконец разрешилась. Абсолютный победитель получил главный приз – ключи от нового автомобиля. Также лидеру автоматически присваивается высшая педагогическая категория.
Визит в рабочую резиденцию Президента стал для них главным творческим подарком.
За престижный титул борются 9 участников.
Он собрал 63 педагога. Победителей выбирают в 9 номинациях.
За это звание боролись 27 финалистов. Среди них много молодых специалистов с опытом работы до пяти лет.
Состязание включает 9 номинаций, где участники продемонстрируют не только навыки ведения урока, но и умение мыслить нестандартно и работать в команде.
Победители представят город на республиканском конкурсе «Учитель года».
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