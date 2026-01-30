Лучших педагогов выбирают в Минске. Победители представят город на республиканском конкурсе «Учитель года». В 25-й гимназии имени Риммы Шершневой собрались 100 педагогов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Лучших педагогов выбирают в Минске. Победители представят город на республиканском конкурсе «Учитель года». В 25-й гимназии имени Риммы Шершневой собрались 100 педагогов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Они прошли районные отборы. Конкурс проводится по 9 номинациям. Самая многочисленная – «Будущее в настоящем». В ней участвуют более 30 молодых педагогов со стажем работы до 3 лет. Также за право представить столицу на республиканском этапе конкурса посоревнуются молодые директора школ. Они участвуют в номинации «Уверенный старт».
Педагоги уже презентовали свои методические находки. Далее им предстоит создать медиавизитку, провести открытые уроки, принять участие в брифинге и профессиональном тестировании. Испытания будут продолжаться три месяца.
Михаил Тарас, учитель белорусского языка и литературы средней школы № 30:
Всегда конкурсное движение – это движение вперед. Это, конечно, выход из зоны комфорта, но это заставляет тебя двигаться и даже на некоторые обыденные вещи посмотреть по-другому. И завтра делать уже гораздо интереснее, чем делал вчера.
Алена Лысюк, директор средней школы № 127:
Это действительно уверенный старт в будущее, потому что сейчас политика нашего государства поддерживает молодых руководителей. И мы являемся примером для таких же молодых педагогов, для молодых специалистов, что все в этой жизни возможно.
Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Система образования, как и любая другая система, постоянно обновляется. И, конечно же, молодые педагоги, которые принимают участие в конкурсе наравне с опытными, маститыми педагогами, они перенимают лучшие традиции и могут и себя показать, и увидеть то, что зачастую, может быть, и не смогут увидеть на своих рабочих местах.
В финале участники выступят с творческой самопрезентацией и проведут мастер-класс для коллег. Победители в каждой номинации примут участие в республиканском конкурсе «Учитель года», который пройдет в сентябре.