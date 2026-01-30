Прямой эфир

Лучших педагогов выбирают в Минске

30 января 2026 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лучших педагогов выбирают в Минске. Победители представят город на республиканском конкурсе «Учитель года». В 25-й гимназии имени Риммы Шершневой собрались 100 педагогов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лучших педагогов выбирают в Минске-2

Они прошли районные отборы. Конкурс проводится по 9 номинациям. Самая многочисленная – «Будущее в настоящем». В ней участвуют более 30 молодых педагогов со стажем работы до 3 лет. Также за право представить столицу на республиканском этапе конкурса посоревнуются молодые директора школ. Они участвуют в номинации «Уверенный старт». 

Педагоги уже презентовали свои методические находки. Далее им предстоит создать медиавизитку, провести открытые уроки, принять участие в брифинге и профессиональном тестировании. Испытания будут продолжаться три месяца.

Михаил Тарас, учитель белорусского языка и литературы средней школы № 30:
Всегда конкурсное движение – это движение вперед. Это, конечно, выход из зоны комфорта, но это заставляет тебя двигаться и даже на некоторые обыденные вещи посмотреть по-другому. И завтра делать уже гораздо интереснее, чем делал вчера.

Лучших педагогов выбирают в Минске-4

Алена Лысюк, директор средней школы № 127:
Это действительно уверенный старт в будущее, потому что сейчас политика нашего государства поддерживает молодых руководителей. И мы являемся примером для таких же молодых педагогов, для молодых специалистов, что все в этой жизни возможно.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Система образования, как и любая другая система, постоянно обновляется. И, конечно же, молодые педагоги, которые принимают участие в конкурсе наравне с опытными, маститыми педагогами, они перенимают лучшие традиции и могут и себя показать, и увидеть то, что зачастую, может быть, и не смогут увидеть на своих рабочих местах.

Лучших педагогов выбирают в Минске-6

В финале участники выступят с творческой самопрезентацией и проведут мастер-класс для коллег. Победители в каждой номинации примут участие в республиканском конкурсе «Учитель года», который пройдет в сентябре.

# Учитель года # Государственная политика в области образования

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: нужно создать нормальные условия для минчан и не перенаселять город
30 января 2026 17:27

Лукашенко: нужно создать нормальные условия для минчан и не перенаселять город

С 1 февраля перестанут ходить автобусы по маршруту Рига – Витебск
30 января 2026 17:16

С 1 февраля перестанут ходить автобусы по маршруту Рига – Витебск

Беларусь ждут морозы до -33°С! Энергетики переходят на усиленный режим работы
30 января 2026 17:15

Беларусь ждут морозы до -33°С! Энергетики переходят на усиленный режим работы