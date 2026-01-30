Лучших педагогов выбирают в Минске. Победители представят город на республиканском конкурсе «Учитель года». В 25-й гимназии имени Риммы Шершневой собрались 100 педагогов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они прошли районные отборы. Конкурс проводится по 9 номинациям. Самая многочисленная – «Будущее в настоящем». В ней участвуют более 30 молодых педагогов со стажем работы до 3 лет. Также за право представить столицу на республиканском этапе конкурса посоревнуются молодые директора школ. Они участвуют в номинации «Уверенный старт».

Педагоги уже презентовали свои методические находки. Далее им предстоит создать медиавизитку, провести открытые уроки, принять участие в брифинге и профессиональном тестировании. Испытания будут продолжаться три месяца.

Михаил Тарас, учитель белорусского языка и литературы средней школы № 30:

Всегда конкурсное движение – это движение вперед. Это, конечно, выход из зоны комфорта, но это заставляет тебя двигаться и даже на некоторые обыденные вещи посмотреть по-другому. И завтра делать уже гораздо интереснее, чем делал вчера.