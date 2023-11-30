Книгу о педагогических династиях Беларуси представили в Минске

Познакомиться с биографией белорусских педагогов и узнать историю развития нашего образования. В Минске презентовали издание «Имя тебе – Учитель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива профсоюзов реализована при поддержке педуниверситета имени Максима Танка и Министерства образования. Книга рассказывает о жизненном и профессиональном пути представителей почти 130 династий. Это семьи, в которых четыре и больше поколений служат учительскому делу. Через истории наставников повествуют о развитии отрасли в целом.

Лидия Ермачек, начальник управления естественно-математических и технических дисциплин Минского городского института развития образования:

Наша педагогическая династия насчитывает уже больше 100 лет. Началась она с начала прошлого века с нашей прабабушки. Наша прабабушка была начинателем нашей династии и была воспитателем в мозырском детском саду. Причем детский сад имел очень интересное название, он назывался «Военный детский сад». Она проработала там всю свою жизнь и получила награду отличника образования.

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Материалы собирали всей страной, подключили саммит династий. Безусловно, подключились институты развития образования, профсоюзные лидеры всех уровней, чтобы этот материал собирать. Нелегко он нам дался, мы его собирали где-то 1,5 года, потому что издавали эту книгу в 1 000 экземпляров и каждая цифра, каждая фамилия должна была быть выверена.