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«Воспитатель должен уделить внимание каждому ребенку». Два педагога из Слуцка победили в областном конкурсе «Учитель года»

05 июня 2020 16:34
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Новости Беларуси. Лучших педагогов выбрали в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Были подведены итоги конкурса «Учитель года».

«Воспитатель должен уделить внимание каждому ребенку». Два педагога из Слуцка победили в областном конкурсе «Учитель года»-1

«Воспитатель должен уделить внимание каждому ребенку». Два педагога из Слуцка победили в областном конкурсе «Учитель года»-3

Традиционно за победу боролись 24 представителя различных образовательных учреждений. Каждый продемонстрировал свой профессионализм и талант на мини-уроках. В итоге лучшими стали 8 человек. Сразу две награды отправились в Слуцк.

«Воспитатель должен уделить внимание каждому ребенку». Два педагога из Слуцка победили в областном конкурсе «Учитель года»-6

«Воспитатель должен уделить внимание каждому ребенку». Два педагога из Слуцка победили в областном конкурсе «Учитель года»-8

С победителями познакомился Вадим Смоляк. Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Учитель года # общество # Вадим Смоляк # Фотофакт

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