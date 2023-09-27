Суперфинал конкурса «Учитель года» проведут в Беларуси уже 27 сентября

Новости Беларуси. Как воспитать человека? Суперфинал заключительного этапа конкурса «Учитель года» состоится 27 сентября. Участники будут решать педагогические ситуации, проведут мини-урок на сцене и публично выступят на заданную тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый «Учитель года» становится ориентиром, помогает системе образования определить направление дальнейшего развития. Конкурс проводится, чтобы обобщить передовой опыт лучших педагогов Беларуси, повысить качество образования в нашей стране. Его популярность растет, как и уровень профессионализма участников.

Пять учителей-методистов, 14 мужчин, всего – 56 представителей профессии. Последние полторы недели для них особенно напряженные, и именно они зададут высокую планку. Ведь, как говорит Президент, школа закладывает фундамент будущего не просто гражданина – человека.