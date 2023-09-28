Учителем года стал преподаватель ИЗО из Рогачёвского района. Педагог поделился, что для него важно в работе

Новости Беларуси. Это больше, чем просто профессия, и даже выше, чем призвание. В Минске назвали учителя года. Им стал Сергей Шаминский – преподаватель изобразительного искусства Довской средней школы Рогачевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За почетное звание в финале боролись восемь педагогов.

Воспитывая новые поколения, они закладывают фундамент будущего страны. Поэтому и требования к конкурсантам сегодня очень высоки. Чтобы стать учителем года, одного мастерства проведения уроков мало. Жюри оценивало также умение быстро находить выход из сложной ситуации и ораторские навыки участников. Победитель конкурса получил в подарок автомобиль.

Сергей Шаминский, учитель изобразительного искусства Довской средней школы Рогачевского района:

Где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, ты должен всегда помнить о том, что ты должен оставаться не только учителем и не просто учителем, а в первую очередь человеком. И к ребенку должен относиться как к маленькому человеку, маленькому гражданину, как равному себе. Доброта, понимание – вот качества, которые нужны для того, чтобы быть просто учителем и понимать то маленькое поколение, которое мы воспитываем и образовываем.