Команда Минской области начала подготовку к конкурсу «Учитель года»

Новости Беларуси. Педагоги Беларуси готовятся к республиканскому конкурсу «Учитель года». Он пройдет в сентябре, а пока самых лучших выбирают в регионах страны. Минскую область представит победитель этапа конкурса Артем Бобрович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творчество и вдохновение. Именно этим в своей работе руководствуется учитель истории и обществоведения молодечненской гимназии-колледжа искусств. Все его занятия с учениками – в необычной атмосфере и с использованием современных технологий, ведь к юному поколению нужен особый подход.

Иван Васюкевич, ученик гимназии-колледжа искусств:

Артем Анатольевич всегда показывает нам красиво презентации и все подробно рассказывает. Запомнилось из последних уроков, что Китай и Япония в определенный момент закрывалась на карантин от всех. Все пытались к ним проникнуть, но они сразу же всех затапливали.

Арина Стасюкевич, ученица гимназии-колледжа искусств:

Уроки проходят хорошо, Артем Анатольевич хорошо объясняет все темы, дает какую-то дополнительную информацию.

Артем Бобрович, учитель истории и обществоведения гимназии-колледжа искусств:

История как раз наиболее связана с изобразительным искусством, музыкой, актерским мастерством. Если вы помните свои школьные учебники, каждый раздел заканчивался темой культура, перед обобщающим уроком. И естественно, ребят главное – заинтересовать и замотивировать, почему мы изучаем ту или иную тему, зачем нам это надо.