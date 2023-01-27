Лучший учитель Мядельского района работает в Нарочской средней школе

Новости Беларуси. Екатерина Корытько стала учителем года Мядельского района. Педагог работает в Нарочской средней школе № 2. Стаж учителя младших классов – три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого работала здесь же психологом. Всего за звание лучших боролись почти 20 педагогов со всего района. В финал вышли семь. Самому младшему учителю 19 лет, а старшему – 53. По условиям конкурса, нужно было подготовить видеопрезентацию, визитку, мастер-класс и дать открытый урок в незнакомом классе.

Екатерина Корытько, учитель Нарочской средней школы № 2:

В конкурсе таком я участвую впервые, а до этого я участвовала уже, еще будучи в университете, в конкурсе «Лучший будущий учитель года». Конкурсы очень важны, потому что они повышают уровень педагогического мастерства как молодых кадров, так и коллег, которые работают уже давно.

Республиканский конкурс «Учитель года» проводится раз в три года. Теперь районных победителей ждет областной этап. Он пройдет уже весной.