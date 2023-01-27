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Лучший учитель Мядельского района работает в Нарочской средней школе

27 января 2023 07:58
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Новости Беларуси. Екатерина Корытько стала учителем года Мядельского района. Педагог работает в Нарочской средней школе № 2. Стаж учителя младших классов – три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучший учитель Мядельского района работает в Нарочской средней школе-1

До этого работала здесь же психологом. Всего за звание лучших боролись почти 20 педагогов со всего района. В финал вышли семь. Самому младшему учителю 19 лет, а старшему – 53. По условиям конкурса, нужно было подготовить видеопрезентацию, визитку, мастер-класс и дать открытый урок в незнакомом классе.

Лучший учитель Мядельского района работает в Нарочской средней школе-4

Екатерина Корытько, учитель Нарочской средней школы № 2:
В конкурсе таком я участвую впервые, а до этого я участвовала уже, еще будучи в университете, в конкурсе «Лучший будущий учитель года». Конкурсы очень важны, потому что они повышают уровень педагогического мастерства как молодых кадров, так и коллег, которые работают уже давно.

Республиканский конкурс «Учитель года» проводится раз в три года. Теперь районных победителей ждет областной этап. Он пройдет уже весной.

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# Учитель года # общество # Екатерина Корытько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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