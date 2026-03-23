В Молодечно назвали имена победителей областного этапа конкурса «Учитель года – 2026»

В Молодечно назвали имена лучших педагогов Минской области. Там подвели итоги регионального этапа республиканского конкурса «Учитель года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это звание боролись 27 финалистов. Среди них много молодых специалистов с опытом работы до пяти лет. Победителей определили в 9 номинациях. Участники продемонстрировали не только навыки ведения урока, но и умение мыслить нестандартно. В финале каждый презентовал свою творческую визитку. Молодые учителя рассказали о начале своего педагогического пути, а руководители показали эффективность работы в команде. Победители представят Минскую область на республиканском этапе конкурса, который пройдет осенью.

Ольга Алимова, учитель китайского языка гимназии №2 Солигорска: Для меня важно было внести в образование свою лепту, свою методику. «Учитель года» – это возможность показать, что современный учитель – это увлеченный человек, талантливый и интересный человек. Для меня очень важно оправдать надежды своего района, своего родного города и Минской области.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Хочу отметить, что мероприятие, которое должно выявлять лучших талантливых педагогов, обобщать опыт, помогать раскрываться. Минщина, как обычно, демонстрирует яркие таланты. До этого педагоги прошли уже очень сложную систему отбора. Были и уроки в незнакомом классе, самоанализы, соответствующие профессиональные тестирования.

Также участникам презентовали экспозицию об истории конкурса профмастерства педагогов региона и творческих работ лауреатов и победителей конкурса разных лет. Выставка расположилась в Молодечненском государственном колледже.