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В Витебске стартовал областной этап республиканского конкурса «Учитель года Беларуси – 2026»

10 марта 2026 07:56
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В Витебской области проходит марафон талантов: за звание лучшего учителя борются 45 педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состязание включает 9 номинаций, где участники продемонстрируют не только навыки ведения урока, но и умение мыслить нестандартно и работать в команде.

В Витебске стартовал областной этап республиканского конкурса «Учитель года Беларуси – 2026»-2

Ольга Волкова, проректор по научно-методической работе Витебского областного института развития образования:
В некоторых номинациях учителя повторно пришли поучаствовать в конкурсе. Это прежде всего, конечно, труд, это испытание, это работа учителя над собой. И за столь непродолжительное время, конечно, это профессиональный рост.

Среди испытаний – творческое представление: опытные учителя поразмышляют на тему «Школа = жизнь», молодые специалисты расскажут о начале педагогического пути, а руководители покажут эффективность работы в команде

В Витебске стартовал областной этап республиканского конкурса «Учитель года Беларуси – 2026»-4

Илья Лях, директор средней школы №6 Полоцка:
Я хочу показать своим педагогам определенный пример, что даже я, как руководитель, могу участвовать в таких конкурсах. Потому что, как обычно, педагоги говорят, а вот вы сами поучаствуйте, попробуйте, узнаете, что это такое. Так вот, теперь я знаю, что это такое. И теперь я могу быть определенным примером для своих педагогов, и не только педагогов, но и для детей, и даже для родителей. 

В Витебске стартовал областной этап республиканского конкурса «Учитель года Беларуси – 2026»-6

Светлана Мильто, заместитель директора базовой школы №10 Новополоцка:
Той энергии, которую ты несешь, от того эмоционального импульса, который ты даешь детям, действительно происходят чудеса. Если ты в это не веришь, то делать в образовании тебе нечего. Потому что дети идут за тем учителем, который горит. Три года назад я уже стояла на этой сцене, и хочу сказать, что это совершенно не страшно.

Итоги подведут в Витебске 25 марта. Победитель представит регион на республиканском конкурсе.

# Учитель # Учитель года

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