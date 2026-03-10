В Витебске стартовал областной этап республиканского конкурса «Учитель года Беларуси – 2026»

В Витебской области проходит марафон талантов: за звание лучшего учителя борются 45 педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состязание включает 9 номинаций, где участники продемонстрируют не только навыки ведения урока, но и умение мыслить нестандартно и работать в команде.

Ольга Волкова, проректор по научно-методической работе Витебского областного института развития образования:

В некоторых номинациях учителя повторно пришли поучаствовать в конкурсе. Это прежде всего, конечно, труд, это испытание, это работа учителя над собой. И за столь непродолжительное время, конечно, это профессиональный рост. Среди испытаний – творческое представление: опытные учителя поразмышляют на тему «Школа = жизнь», молодые специалисты расскажут о начале педагогического пути, а руководители покажут эффективность работы в команде

Илья Лях, директор средней школы №6 Полоцка:

Я хочу показать своим педагогам определенный пример, что даже я, как руководитель, могу участвовать в таких конкурсах. Потому что, как обычно, педагоги говорят, а вот вы сами поучаствуйте, попробуйте, узнаете, что это такое. Так вот, теперь я знаю, что это такое. И теперь я могу быть определенным примером для своих педагогов, и не только педагогов, но и для детей, и даже для родителей.