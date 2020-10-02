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«Хотел бы дальше развиваться в профессии». Смотрите, как в Минске поздравляли лучших учителей года

02 октября 2020 16:29
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Новости Беларуси. В Беларуси накануне профессионального Дня учителя чествуют всех, кто имеет отношение к этой почетной и уважаемой профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Хотел бы дальше развиваться в профессии». Смотрите, как в Минске поздравляли лучших учителей года-1

Так, слова благодарности в адрес педагогов и других сотрудников сферы прозвучали 2 октября на торжественной встрече. В частности, вице-премьер Игорь Петришенко искренне поблагодарил их за труд и терпение, пообещал сделать все возможное, чтобы сохранить престиж профессии, поддержать материально.  

«Хотел бы дальше развиваться в профессии». Смотрите, как в Минске поздравляли лучших учителей года-4

«Хотел бы дальше развиваться в профессии». Смотрите, как в Минске поздравляли лучших учителей года-6

«Хотел бы дальше развиваться в профессии». Смотрите, как в Минске поздравляли лучших учителей года-8

Вместе с тем вице-премьер обратил внимание, что для качественного образования важен не только труд педагога, но и взаимоотношения между учеником, учителем и родителями.

«Хотел бы дальше развиваться в профессии». Смотрите, как в Минске поздравляли лучших учителей года-11

Большую радость испытываю я как учитель географии: на смену нашему поколению приходят молодые, креативные ребята.

«Хотел бы дальше развиваться в профессии». Смотрите, как в Минске поздравляли лучших учителей года-14

Я хотел бы дальше развиваться в профессии. Я почерпнул много идей у минчан, у могилевчан, у гродненцев. Это великолепные люди. Я думаю, что они действительно заразили меня своими идеями, своим педагогическим стилем.

«Хотел бы дальше развиваться в профессии». Смотрите, как в Минске поздравляли лучших учителей года-17

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Взаимоотношения учителя, ученика и родителя ученика – такой треугольник, должен давать очень мощный, хороший эффект для того, чтобы мы воспитывали не только настоящих патриотов и граждан, но и чтобы наши дети овладевали всеми теми знаниями, которые необходимы и которые дают школе.  

«Хотел бы дальше развиваться в профессии». Смотрите, как в Минске поздравляли лучших учителей года-20

«Хотел бы дальше развиваться в профессии». Смотрите, как в Минске поздравляли лучших учителей года-22

Вечером педагогов пригласили во Дворец Республики, где прошла торжественная церемония чествования лучших учителей года.  

«Хотел бы дальше развиваться в профессии». Смотрите, как в Минске поздравляли лучших учителей года-25

На протяжении недели 56 педагогов состязались в профессиональном мастерстве. Это не только учителя с внушительным опытом из разных регионов, но и молодые представители профессии. В суперфинал вышли восемь специалистов.  

«Хотел бы дальше развиваться в профессии». Смотрите, как в Минске поздравляли лучших учителей года-28

Слова признательности всем, кто занимается сегодня воспитанием и образованием подрастающего поколения, прозвучали от артистов, музыкальных и творческих коллективов.  

# Учитель года # общество # Роман Головченко # Игорь Петришенко # Фотофакт

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