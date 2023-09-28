Вечером 28 сентября в Беларуси выберут «Учителя года» – победитель получит автомобиль

Новости Беларуси. Это больше, чем просто профессия. И даже выше, чем призвание. Финалистов конкурса «Учитель года» чествовали сегодня, 28 сентября, в Минске. Воспитывая новые поколения, они закладывают фундамент будущего страны, поэтому и требования к педагогам сегодня очень высоки.

Одного мастерства проведения уроков для победы мало. Жюри оценивало также умение быстро находить выход из сложной ситуации и ораторские навыки конкурсантов. На звание лучшего претендуют восемь учителей из разных уголков страны. Главная педагогическая интрига 2023 года разрешится уже вечером. Победитель конкурса получит автомобиль.

Людмила Гуринович, учитель истории гимназии № 31 имени К.Т. Мазурова : Быть педагогом, думаю, самое главное – это реализовать себя, продолжить традиции моей семьи (я из педагогической династии) и жить интересной и полноценной жизнью. Потому что я считаю, что дети – это не только самое важное, но и самое интересное, что есть в этом мире.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

Учитель – это главная профессия в стране. Потому что учитель и воспитывает, и передает знания. То есть он готовит настоящего будущего профессионала и патриота своей страны.

Конкурс проводится в нашей стране уже в 12-й раз. С каждым годом испытания для участников становятся все сложнее. Ведь победитель станет настоящим ориентиром для всего педагогического сообщества страны.