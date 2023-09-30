«С уроками справиться нелегко». Учитель года рассказал, как родителям осилить «домашку» и поможет ли это ребёнку

Уверены, что о нашем госте непременно тоже говорят «второй отец». В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергей Михайлович Шаминский, учитель изобразительного искусства. Ольга Бурлакова, ведущая:

«Учитель года – 2023», поздравляем вас с победой и с наступающим праздником, с Днем учителя. Расскажите, какие чувства у вас по поводу этого конкурса, победы.

Сергей Шаминский, учитель изобразительного искусства Довской средней школы Рогачевского района:

Во-первых, хочу выразить благодарность, что имею возможность выступать в этой студии и оказаться не в качестве зрителя по ту сторону экрана, а в качестве участника самой программы. По поводу чувств и эмоций сложно пока сказать, потому что конкурс завершился только вчера. И это в себе надо просто адаптировать, принять сейчас, пережить. «Не предполагал, что стану учителем». Как страсть к рисованию привела в школу Александра Каштанова, ведущая:

Результат – победа в конкурсе. Как все начиналось, расскажите про свою практику? Почему решили связать жизнь с этой профессией? Возможно, у вас есть какой-то четкий девиз по жизни? Вы придерживаетесь его, и в этом весь секрет. Ольга Бурлакова:

Все в детстве мечтали стать учителями, но потом как-то что-то пошло не так. Сергей Шаминский:

Конечно, в детстве я не предполагал, что стану учителем. Тогда я очень любил советские мультфильмы, сидел перед экраном телевизора и на ходу зарисовывал мультипликационных героев. И детские книжки, я брал их в библиотеке не только чтобы читать, а чтобы рисовать. Я думал, что вырасту, стану художником. Прошли годы, и я вырос, поступил в педагогический институт. Художником я не стал, хотя и рисую, но стал учителем. Это невозможно было предположить. И, вернувшись в свою школу, я остался в ней по жизни и работаю до сих пор.

Александр Стасевич, ведущий:

Скажите, в чем отличие учителя XXI века от учителя XX века, например? Сергей Шаминский:

Я начал работать в школе еще в прошлом веке, в советские времена, а сейчас уже XXI век. И на личной практике, на личном опыте здесь есть сравнение. Это все-таки, наверное, профессиональный рост, потому что работа в школе помогает лучше постичь самому тот предмет, который преподаешь, а самое главное, постичь тех, кого учишь. Скажу даже большее, не мы воспитываем себя, дети нас воспитывают. Это именно они заставляют нас относиться к ним с пониманием, с уважением. Это именно они формируют наши знания, умения и навыки, понимая, что потом они получат их от нас. Поэтому здесь, наверное, ребенок – руководитель педагогического процесса, и он стоит именно во главе фигуры, которая является центральной и для учителя, и для школы, и для образования. «Родительское вмешательство» в процесс подготовки домашних заданий положительно и актуально» Ольга Бурлакова:

Просто хочется аплодировать после такого ответа. Действительно очень справедливое звание «Учитель года». Александра Каштанова:

Родительский вопрос, потому что все так красиво рассказывается. Расскажите, как справиться родителю с уроками. Потому что у нас чаще всего один ребенок, с которым вечером приходится делать уроки, а у вас огромное количество детей, которых нужно обучить.

Сергей Шаминский:

Скажу честно, что с уроками справиться нелегко. Несмотря на то, что я учитель, я еще и родитель – у меня две дочери. Да, уроками приходится заниматься. Но это на начальном этапе обучения в младших классах, где-то средняя ступень. На мой взгляд, это позволяет коммуницировать с ребенком, во всяком случае, узнать, что они изучают в школе. Те знания, которые я передаю ребенку в этот момент, они потом работают. Если мы с дочкой какие-то сочинения разрабатываем или какую-то художественную работу создаем, то сейчас она это делаем сама. И абсолютно продуктивно, оригинально и с фантазией. То есть на этом этапе, на мой взгляд, «родительское вмешательство» в процесс подготовки домашних заданий положительно и актуально. Александра Каштанова:

Считается, что ребенок любит предмет, если ему нравится учитель. То есть педагог прививает интерес к какому-то предмету. Вы согласны с этим мнением? Ольга Бурлакова:

Думаю, что в вашей школе самый любимый предмет это изобразительное искусство и ОМХК, которые вы преподаете.

Сергей Шаминский:

Каждый учитель, наверное, скажет, что мой предмет самый интересный. Я не буду на это отвечать, это надо спросить у детей. Но интерес, конечно же, есть. К предмету рисование – у начальных классов. ОМХК предмет достаточно сложный, потому что он охватывает фактически всю историю человечества. Эта культура, в которую входят и те предметы, которые мы изучаем в школе: и музыка, и литература, даже физика и химия. Все в этом предмете проходит. Но на базе изобразительного искусства. Поэтому все зависит от того, как ты будешь этот предмет преподавать. Если сможешь заинтересовать, у детей будет заинтересованность. На мой взгляд, я нашел это ключ и заинтересовал предметом, но в этом предмете надо очень сильно работать. «Став взрослым человеком, я по-прежнему в душе остаюсь ребенком». Как непосредственность помогает в работе с детьми Ольга Бурлакова:

Согласны ли вы с тем, чтобы учителя уважали, он сам должен быть харизматичным человеком, личностью, очень дружелюбным, добрым. Может быть, вы с высоты свое опыта, гордого звания можете дать совет именно учителям. Молодым, начинающим, а может быть и не начинающим – всегда есть время учиться. Как стать настоящим учителем, чтобы о тебе в первую очередь ребенок, который вырастет, знал и помнил всю жизнь с уважением.