Заменят ли технологии человека у прилавка? Главные секреты торговли обсудят в ток-шоу «Большой город»
26 июля в Беларуси отметят день работников торговли. Минск –это город, который покупает, продает и развивается впечатляющими темпами. За этим результатом стоит работа тысяч людей.
Как устроена постоянно меняющаяся торговая система столицы, обсудят гости ток-шоу «Большой город» 26 июля в 10.00.
Покупки через интернет-площадки вышли на новый уровень. Теперь заказать можно товары, которые не унести в стандартном пакете.
Белорусский трикотаж на маркетплейсах: концерн «Беллегпром» выходит в онлайн.
На маркетплейсе уже сейчас можно заказать лодочные моторы, электроскутер, холодильник и даже газонокосилку.
Заменят ли современные технологии продавцов? И почему эта сфера требует особой стрессоустойчивости?
Общение — очень важная часть в торговле.
Профессия продавца реализуется в системе человек-человек. Это самая сложная система. Для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций, конечно, нужно знание психологии.
Сейчас каждый покупатель находит нужный товар на полках магазинов. Как удается контролировать качество? И почему белорусская продукция улетает за десятки тысяч километров от столицы? Об этом и не только в праздничный день поговорим с гостями программы.
Смотрите ток-шоу «Большой город» 26 июля в 10.00.