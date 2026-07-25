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Заменят ли технологии человека у прилавка? Главные секреты торговли обсудят в ток-шоу «Большой город»

25 июля 2026 08:07
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26 июля в Беларуси отметят день работников торговли. Минск –это город, который покупает, продает и развивается впечатляющими темпами. За этим результатом стоит работа тысяч людей.

Как устроена постоянно меняющаяся торговая система столицы, обсудят гости ток-шоу «Большой город» 26 июля в 10.00.

Заменят ли технологии человека у прилавка? Главные секреты торговли обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Покупки через интернет-площадки вышли на новый уровень. Теперь заказать можно товары, которые не унести в стандартном пакете.

Белорусский трикотаж на маркетплейсах: концерн «Беллегпром» выходит в онлайн.

Заменят ли технологии человека у прилавка? Главные секреты торговли обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

На маркетплейсе уже сейчас можно заказать лодочные моторы, электроскутер, холодильник и даже газонокосилку.

Заменят ли современные технологии продавцов? И почему эта сфера требует особой стрессоустойчивости?

Заменят ли технологии человека у прилавка? Главные секреты торговли обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

Общение — очень важная часть в торговле. 

Заменят ли технологии человека у прилавка? Главные секреты торговли обсудят в ток-шоу «Большой город»-8

Профессия продавца реализуется в системе человек-человек. Это самая сложная система. Для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций, конечно, нужно знание психологии.

Сейчас каждый покупатель находит нужный товар на полках магазинов. Как удается контролировать качество? И почему белорусская продукция улетает за десятки тысяч километров от столицы? Об этом и не только в праздничный день поговорим с гостями программы.

Смотрите ток-шоу «Большой город» 26 июля в 10.00.

# Торговля в Беларуси

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