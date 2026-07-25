Заменят ли технологии человека у прилавка? Главные секреты торговли обсудят в ток-шоу «Большой город»

26 июля в Беларуси отметят день работников торговли. Минск –это город, который покупает, продает и развивается впечатляющими темпами. За этим результатом стоит работа тысяч людей. Как устроена постоянно меняющаяся торговая система столицы, обсудят гости ток-шоу «Большой город» 26 июля в 10.00.

Покупки через интернет-площадки вышли на новый уровень. Теперь заказать можно товары, которые не унести в стандартном пакете. Белорусский трикотаж на маркетплейсах: концерн «Беллегпром» выходит в онлайн.

На маркетплейсе уже сейчас можно заказать лодочные моторы, электроскутер, холодильник и даже газонокосилку. Заменят ли современные технологии продавцов? И почему эта сфера требует особой стрессоустойчивости?

Общение — очень важная часть в торговле.