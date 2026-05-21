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Развитие мобильной торговли на селе обсудили в Минске

21 мая 2026 11:14
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Развитие мобильной торговли на селе обсудили на ведущем предприятии по производству прицепной техники. Рабочая встреча объединила машиностроителей, представителей розничных сетей и регуляторов рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Развитие мобильной торговли на селе обсудили в Минске-2

Главная задача – разобраться с техническими нюансами эксплуатации автомагазинов и предложить корректировки в законодательство, регулирующее кредитование и лизинг. Если раньше основным заказчиком автолавок выступала потребкооперация, то сегодня этот сегмент активно осваивает крупный ритейл.

Развитие мобильной торговли на селе обсудили в Минске-4

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Я думаю, что этот список торговых объектов и торговых субъектов будет расширяться из года в год для того, чтобы качественное обслуживание населения субъектами торговли было обеспечено не только в городской черте, но и непосредственно в сельской местности.

Развитие мобильной торговли на селе обсудили в Минске-6

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ-Купава»:
Конечно, хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку «Купаву» и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации. Умеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.

В планах – существенно нарастить парк мобильных магазинов и вывести сервис в регионах на принципиально новый уровень. Главный ориентир – доступность товаров первой необходимости даже в самых отдаленных деревнях.

# Виталий Якубов # Светлана Короткевич # Торговля # Торговля в Беларуси

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