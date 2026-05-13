Прямой эфир

В Беларуси за 2020-2024 годы объем рынка интернет-площадок вырос в 28 раз

13 мая 2026 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Интернет-торговля в Беларуси набирает обороты. За 2020-2024 годы количество интернет‑площадок в стране выросло в 28 раз, а удельный вес онлайн-продаж в рознице удвоился и достиг более 11,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси за 2020-2024 годы объем рынка интернет-площадок вырос в 28 раз-2

Сегодня торговлю в Интернете в Беларуси ведут около 17 тысяч субъектов хозяйствования. За предыдущие 4 года количество пунктов выдачи заказов увеличилось почти в 11 раз, а покупательских аккаунтов – более чем в 4,5 раза. На различных интернет-площадках зарегистрировано более 6 миллионов 300 тысяч пользователей.

В Беларуси за 2020-2024 годы объем рынка интернет-площадок вырос в 28 раз-4

Юрий Пырьев, заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
За прошедшие годы идет интенсивный рост интернет-магазинов и количество потребителей на интернет-площадках. Не только потребителей, но и продавцов. Динамика будет только увеличиваться, потому что растет количество потребителей и оно продолжает расти. Я думаю, что со временем, конечно, и наши интернет-площадки белорусские выйдут на международные рынки.

Отдельное внимание в Беларуси уделяют вопросам урегулирования продаж в Интернете. Министерство антимонопольного регулирования и торговли разрабатывает проект закона о платформенной экономике. Документ призван сделать торговлю в Интернете более прозрачной.

# Торговля # Торговля в Беларуси # Интернет # Интернет-магазины

Другие новости рубрики

Все новости
В Национальном аэропорту Минск задержали иностранца с поддельным документом
13 мая 2026 11:03

В Национальном аэропорту Минск задержали иностранца с поддельным документом

В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья
13 мая 2026 10:55

В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья

Единый день депутата прошел в Минске
13 мая 2026 10:48

Единый день депутата прошел в Минске

Игорь Сергеенко провел встречу с коллективом «Белэнерго»
13 мая 2026 10:43

Игорь Сергеенко провел встречу с коллективом «Белэнерго»

Столичные модницы готовятся к лету – узнали, какая одежда будет в тренде
13 мая 2026 10:33

Столичные модницы готовятся к лету – узнали, какая одежда будет в тренде

Въезда в Польшу и Литву ожидают 85 грузовиков – ГПК
13 мая 2026 09:33

Въезда в Польшу и Литву ожидают 85 грузовиков – ГПК

Самые полезные гарниры – нутрициолог рассказала, что выбрать для здоровья
13 мая 2026 09:25

Самые полезные гарниры – нутрициолог рассказала, что выбрать для здоровья

«Белорусские Мальдивы» теперь памятник природы. О чем стоит знать туристам
13 мая 2026 09:24

«Белорусские Мальдивы» теперь памятник природы. О чем стоит знать туристам

По мотивам произведения «Рэквіем па кожным чацвёртым» – белоруска создает уникальные куклы
13 мая 2026 09:10

По мотивам произведения «Рэквіем па кожным чацвёртым» – белоруска создает уникальные куклы

В Минске переименовали остановку транспорта и появилось еще восемь новых
13 мая 2026 08:56

В Минске переименовали остановку транспорта и появилось еще восемь новых

«Неожиданная победа!» Дарья Сманцер поделилась эмоциями после получения Гран-при фестиваля «Солдатский конверт – 2026»
13 мая 2026 08:40

«Неожиданная победа!» Дарья Сманцер поделилась эмоциями после получения Гран-при фестиваля «Солдатский конверт – 2026»

Создали памятный музей истории ВОВ на Крупской земле – побывали в Хотюховской средней школе
13 мая 2026 08:35

Создали памятный музей истории ВОВ на Крупской земле – побывали в Хотюховской средней школе