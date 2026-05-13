В Беларуси за 2020-2024 годы объем рынка интернет-площадок вырос в 28 раз

Интернет-торговля в Беларуси набирает обороты. За 2020-2024 годы количество интернет‑площадок в стране выросло в 28 раз, а удельный вес онлайн-продаж в рознице удвоился и достиг более 11,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня торговлю в Интернете в Беларуси ведут около 17 тысяч субъектов хозяйствования. За предыдущие 4 года количество пунктов выдачи заказов увеличилось почти в 11 раз, а покупательских аккаунтов – более чем в 4,5 раза. На различных интернет-площадках зарегистрировано более 6 миллионов 300 тысяч пользователей.

Юрий Пырьев, заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

За прошедшие годы идет интенсивный рост интернет-магазинов и количество потребителей на интернет-площадках. Не только потребителей, но и продавцов. Динамика будет только увеличиваться, потому что растет количество потребителей и оно продолжает расти. Я думаю, что со временем, конечно, и наши интернет-площадки белорусские выйдут на международные рынки.

Отдельное внимание в Беларуси уделяют вопросам урегулирования продаж в Интернете. Министерство антимонопольного регулирования и торговли разрабатывает проект закона о платформенной экономике. Документ призван сделать торговлю в Интернете более прозрачной.