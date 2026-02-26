Русый в Ивацевичском районе ознакомился с работой сельских магазинов и овощехранилищ

Отечественная продукция должна быть доступной и конкурентоспособной – об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Михаил Русый в ходе рабочей поездки в Ивацевичский район. Сенатор ознакомился с работой автолавок и сельских магазинов, а также посетил овощехранилища, где проверил формирование и расходование стабфондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул парламентарий, сегодня важно не только произвести достаточные объемы продукции, но и уметь ее продать. Речь идет о маркетинге, грамотной подаче и работе с потребителем. Уполномоченный представитель главы государства в Брестской области отметил, что отечественный товар должен быть доступным по цене, соответствовать ожиданиям покупателей и активно продвигаться – как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Это вопрос эффективности экономики и устойчивости предприятий.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Тот товар, который мы производим, должен быть доступен, он наш, должна быть все-таки реклама. Маркетинг должен работать так, как положено, пока он не работает. Вот Президент, многие не понимают, он говорит, научились торговать только за забором. Это Россия, мы туда продали. А Президент, видите, и дальнюю, и ближнюю дугу. Вот сейчас у нас делегация за делегацией из Африки. Надо научиться продавать. Продали – значит, заработали, есть бюджет, есть заработная плата, страна живет.

Обеспечение продовольственными товарами и укрепление позиций белорусской продукции – в числе приоритетов государственной политики. Работа выстроена комплексно – от формирования стабилизационных фондов и поддержки переработки до расширения каналов сбыта.