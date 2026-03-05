Механизмы защиты национальных брендов обсуждают в Минске

«Сделано в Беларуси» – бренд, который известен качеством во всем мире. Однако, нередко эта популярность становится инструментом в руках недобросовестных производителей и продавцов. Как защитить национальные бренды – сегодня, 5 марта, обсуждают в Минске на международной конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке собрались представители различных отраслей промышленности. Кроме того, в форуме участвуют специалисты юридического профиля. Все больше внимания в мире уделяется наличию зарегистрированных товарных знаков и патентов. Причем эта область активно развивается. Поэтому на форуме отдельное внимание уделили интернет-торговле.

Виталий Вабищевич, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Сегодня интернет-торговля: это электронные торговые площадки, и это новый вызов. Очень много есть и контрафактной продукции, а белорусскую продукцию любят подделывать. Очень любят подделывать, поэтому вопросов очень много. И как действовать предприятием, особенно на внешних рынках. Ведь действовать в России, может, в Индии нужно кардинальным образом по-другому защищать свой бренд. Поэтому наша задача – еще немножечко раскрыть географию.

Обеспечение эффективной системы защиты национального бренда позволяет повысить стоимость продукта, защитить производителя от финансовых потерь и укрепить репутацию страны на мировом рынке. Форум служит важным инструментом для выработки эффективных мер по решению этих задач.