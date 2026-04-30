Розничный товарооборот в Беларуси в первом квартале вырос на 6%

В первом квартале розничный товарооборот в Беларуси вырос на 6 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а реальная зарплата увеличилась на 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этому способствует широкий ассортимент востребованных товаров и растущий спрос на продукцию отечественного производства: с января по март ее доля превысила 54 %. Примечательно, что розничные продажи непродовольственных товаров растут быстрее, чем пищевой продукции: их прирост в сопоставимых ценах составил 8 % против 4 % по продуктам питания.

Ирина Чигирева, начальник главного управления статистики услуг и внутренней торговли Национального статистического комитета Беларуси:

В первом квартале текущего года доля розничных продаж новых автомобилей отечественных производителей достигла 72 %, что на 40 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Положительная динамика доли розничных продаж товаров отечественных производителей наблюдается по таким товарам, как верхняя одежда, телевизоры, велосипеды, цемент.

Ощутимый вклад в популяризацию белорусских товаров внесла акция «Кожная пятница – роднае, свае»: в конце рабочей недели многие предприятия предлагают скидки и проводят промоакции.