Цель – $2 млрд! Товарооборот Беларуси и Узбекистана бьет рекорды

Совместный товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2025 году вплотную приблизился к миллиарду долларов. В планах переход от простой торговли к более плодотворному взаимодействию. В Узбекистане побывала делегация из Беларуси. С чем наши вернулись домой – урожай договоренностей оценили в программе «Неделя» на СТВ.

Пахнет вообще бомба. Просто шикарно. Мне нравится. Потом взяла также детям зефир. Взяла со вкусом шампанского и клубники. Также взяла со вкусом латте и карамели. Но на этом я не остановилась... ...И остановится действительно сложно. В Узбекистане даже не планируют. Видеообзоры на товары с маркировкой «Сделано в Беларуси» в социальных сетях набирают десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. Такой интерес сегодня к белорусскому продовольствию. Среднеазиатская страна занимает четвертое место среди покупателей наших продуктов питания.

Полюбилась и наша молочка. Узбекские покупатели ищут ее на полках как премиальный продукт. Кстати, белорусы сегодня почти рекордсмены по потреблению – 120 килограммов молочных продуктов в год на человека. Такого нет больше нигде в мире.

Сыты сами, везем и другим. За прошлый год только это столичное предприятие поставило в Узбекистан более тысячи тонн молочки: сметану, сливки, творог. В топе глазированные сырки – больше 600 тысяч сладких лакомств отправились в солнечную республику.

Наталья Севастьян, заместитель начальника отдела развития и брендинга предприятия по производству молочной продукции:

Начинали поставку из сухого обезжиренного молока, масла сливочного весового. Потом вы развивали свой портфель и поставляли уже цельномолочную продукцию глубокой переработки.

Но гастрономический мост работает в обе стороны. В Узбекистане собирают по два-три урожая в год. На наших прилавках сочные витамины: овощи, фрукты, зелень и, конечно, знаменитые дыни и сухофрукты. Так что интерес взаимный, тем более что потенциал для роста есть, главное, не терять темп. Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы с коллегами договорились о том, что сохраняем и прирастаем в объемах поставок на рынок Узбекистана. В текущем году определили индикативные объемы для обеспечения ритмичности поставок.

Но только лишь поставками сотрудничество стран не ограничивается. Беларусь сегодня готова делиться с партнерами уникальными компетенциями. Уже с 1 сентября на базе Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства появится совместный учебный класс, где будут готовить специалистов для работы с белорусской агротехникой: от энергонасыщенных тракторов до сложных навесных агрегатов.

Элла Маркевич, корреспондент:

Таких железных «Беларусов» в Узбекистане уже много – всего более 17 тысяч машин. Их в этой стране ценят за универсальность. Покупают тракторы мощностью от 80 до 200 лошадиных сил. Сотрудничаем как с крупными агрокомплексами, так и с небольшими фермерскими хозяйствами. Увеличение локализации производства – главная задача, которая сейчас стоит перед промышленными гигантами. И здесь уже есть ощутимые результаты.