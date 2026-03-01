Отдельные магазины позавидовали бы – Михаил Русый оценил ассортимент и цены в сельском магазине

Анастасия Лавринчук, СТВ: На недавнем отчете правительства Президент обратил внимание на рост цен. Сенаторы ведут постоянный мониторинг ценовых показателей. Мы находимся в сельском магазине. Как вы оцените ассортимент товаров и, самое главное, их стоимость?

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Товаром магазин обеспечен полностью, в полном объеме. По ассортименту – отдельные магазины позавидовали бы. И правильный подход – кроме того, что основной товар есть, есть и товар, который крайне необходим людям. Это семенной материал и картофеля, лука. И лука не просто желтого, но и белый, и цветной, и синий лук. Вся гамма плодоовощной продукции и семян есть. Ассортимент очень богатый. Цены здесь контролируются. Цены доступны, нормальные, в рамках инфляции, которая была.