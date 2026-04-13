Рост выручки и обновление магазинов: как изменилась потребкооперация в 2025 году

Акцент – на мобилизацию ресурсов, усиление финансовой дисциплины и экономию по всем направлениям. В системе потребительской кооперации подведены итоги работы за 2025 год. Совокупный объем деятельности вырос на 7 %. Положительная динамика отмечена в промышленном производстве и экспорте. На развитие материально-технической базы направлено более 73 миллионов рублей, из них 25 миллионов – в торговую отрасль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год открыто 12 новых магазинов и 28 объектов общественного питания, возобновлена работа 76 торговых точек, преимущественно в сельской местности. Потребкооперация остается важным каналом продвижения белорусских товаров – их доля в розничной сети составляет около 90 %. Система продолжает выполнять социальную функцию – в рамках соглашения с МАРТ предоставлено скидок на сумму 8 миллионов 300 тысяч рублей.

В общественном питании внедрены новые форматы обслуживания и более 950 наименований продукции. Для удобства людей дополнительно открыты 39 стационарных приемозаготовительных пунктов. Промышленная отрасль укрепила рост – объем производства превысил 500 миллионов рублей, экспорт осуществлялся в 11 стран и 19 регионов России. Руководство системы подчеркивает, что достигнутые результаты стали возможны благодаря мерам господдержки, и в этом году работа будет направлена на повышение эффективности и рост качества обслуживания.