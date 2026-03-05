Как защитить национальные бренды от подделок и атак? Эксперты обсудили основные механизмы
«Сделано в Беларуси» – бренд, который известен качеством во всем мире. Однако нередко эта популярность становится инструментом в руках недобросовестных производителей и продавцов.
Как защитить национальные бренды – сегодня обсуждают в Минске на международной конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее – здесь.
Алексей Курман, генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности:
У нас в стране формируется трехступенчатая система охраны объектов интеллектуальной собственности – это международные системы регистрации, охраны и защиты интеллектуальной собственности. «Сделано в Беларуси» – уже бренд. Важно его подтверждать и защищать.
И мы знаем, что наши производители сталкиваются с производством контрафактной продукции, фальсифицированной продукции, и именно интеллектуальная собственность помогает им очистить рынок от неоригинальных товаров.
Светлана Королева, управляющий партнер – директор компании по оказании услуг в области интеллектуальной собственности:
Наши компании, не могу сказать, что они не разбираются, они уже очень много понимают в этих вопросах, но мир не стоит на месте, все в развитии. Поэтому компаниям тоже необходимо получать новые знания в этом направлении.