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Как защитить национальные бренды от подделок и атак? Эксперты обсудили основные механизмы

05 марта 2026 17:03
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«Сделано в Беларуси» – бренд, который известен качеством во всем мире. Однако нередко эта популярность становится инструментом в руках недобросовестных производителей и продавцов. 

Как защитить национальные бренды – сегодня обсуждают в Минске на международной конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее – здесь.

Как защитить национальные бренды от подделок и атак? Эксперты обсудили основные механизмы -2

Алексей Курман, генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности:
У нас в стране формируется трехступенчатая система охраны объектов интеллектуальной собственности – это международные системы регистрации, охраны и защиты интеллектуальной собственности. «Сделано в Беларуси» – уже бренд. Важно его подтверждать и защищать. 

И мы знаем, что наши производители сталкиваются с производством контрафактной продукции, фальсифицированной продукции, и именно интеллектуальная собственность помогает им очистить рынок от неоригинальных товаров.

Как защитить национальные бренды от подделок и атак? Эксперты обсудили основные механизмы -4

Светлана Королева, управляющий партнер – директор компании по оказании услуг в области интеллектуальной собственности:
Наши компании, не могу сказать, что они не разбираются, они уже очень много понимают в этих вопросах, но мир не стоит на месте, все в развитии. Поэтому компаниям тоже необходимо получать новые знания в этом направлении.

# Торговля в Беларуси # Торговля

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