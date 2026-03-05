Как защитить национальные бренды от подделок и атак? Эксперты обсудили основные механизмы

«Сделано в Беларуси» – бренд, который известен качеством во всем мире. Однако нередко эта популярность становится инструментом в руках недобросовестных производителей и продавцов.

Как защитить национальные бренды – сегодня обсуждают в Минске на международной конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее – здесь.