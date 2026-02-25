«Беллегпром» заключил меморандум о стратегическом партнёрстве с одним из крупнейших маркетплейсов

Белорусский текстиль смогут купить жители отдаленных регионов. Теперь и тысячи километров не станут преградой на пути к товарам с пометкой BY, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концерн «Беллегпром» заключил меморандум о стратегическом партнерстве с одним из крупнейших маркетплейсов. Это соглашение призвано значительно укрепить экспортные позиции белорусских производителей.

Наши производители уже давно осваивают интернет-пространство, демонстрируя впечатляющие результаты. За 2025 год продажи белорусской продукции через маркетплейс в России и Армении выросли более чем на треть. В Кыргызстане – на 50 %. Этот шаг поможет легкой промышленности масштабировать онлайн-торговлю.

Денис Семенков, директор крупного маркетплейса в Беларуси:

Онлайн торговля – это прямой и честный выход на покупателя. Отрадно видеть, что все больше белорусских брендов выходят в онлайн-сегмент. Конечно же, мы поддерживаем предприятия, проводим обучающие семинары, бизнес-встречи. Увеличиваем наш локальный отдел коммерции, локальную поддержку, отвечаем на ключевые вопросы. Чтобы предприятия быстрее могли адаптироваться к работе на платформе, мы предоставляем различного рода инструменты, рассказываем, как ими пользоваться, в каких категориях какой инструмент лучше применять. А в некоторых случаях даже закрепляем за предприятием персонального менеджера, чтобы получать более действенную и быструю обратную связь.