В Беларуси отмечают Международный день семьи

Основа общества и залог крепкого будущего государства. Беларусь присоединяется к Международному дню семьи. Более 30 лет назад праздник учрежден Генассамблеей ООН. Также прочно эта дата закрепилась и в календаре белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ориентир на сохранение традиционных ценностей. Вопросам укрепления института семьи – особое внимание. Это один из приоритетов социальной политики. Будущие родители знают, что могут рассчитывать на государство. На поддержку семей направлен целый пакет мер. Материальная помощь при рождении детей, льготы на строительство жилья, бесплатное образование и медицинское обеспечение. Для многодетных – семейный капитал. Открыто порядка 146 тысяч счетов. За 30 суверенных лет для счастливого родительства сделано многое. В рейтинге стран, комфортных для материнства, Беларусь – на 25-ом месте. Все инициативы, а их становится больше, направлены на укрепление демографической безопасности.

Татьяна Кравченко, председатель Ассоциации многодетных родителей:

Это оплата детских учреждений, детских садов, это снижение налогов. То что уже количество семей настолько увеличилось, то это говорит о многом. Говорит о том, что государство уделяет очень большое внимание поддержке именно многодетных семей.