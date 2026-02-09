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В Германии число просителей убежища сократилось вдвое

09 февраля 2026 06:10
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Число просителей убежища в Германии сократилось. По данным Министерства внутренних дел, в январе 2026 года было подано около 8 тысяч заявок – это в два раза меньше по сравнению с январем 2025-го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии число просителей убежища сократилось вдвое-2

По статистике, количество лиц, незаконно пребывающих на территории ФРГ, снизилось до 220 тысяч человек. Немецкие власти связывают достижение этого результата, главным образом, с ужесточением иммиграционной политики. Одной из ключевых мер стал всеобщий пограничный контроль, который действует на всех сухопутных границах Германии.

Эксперты объясняют столь жесткий курс правительства сложной внутриполитической ситуацией. Правящая коалиция испытывает существенное давление со стороны оппозиции, которая лидирует в дискуссиях по миграционной тематике. Для сохранения политических позиций на предстоящих региональных выборах, либеральная часть кабинета министров вынуждена придерживаться столь же жесткой риторики, что и оппоненты.

# Германия

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