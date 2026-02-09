Испания и Португалия переживают сильнейшее за последнее десятилетие наводнение. В испанской провинции Авила в результате стихийного бедствия погиб один человек. В Португалии число жертв возросло до двух, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После продолжительного циклона «Леонардо» на страны обрушился новый шторм – «Марта». Скорость его порывов достигает 120 километров в час. Из-за подъема уровня воды на юге Испании эвакуированы около 11 тысяч жителей. В горных районах и на севере полуострова продолжаются снегопады. Местами прогнозируются интенсивные ливни, грозы и град. На дорогах обеих стран – сотни инцидентов и перекрытий. В ряде муниципалитетов по-прежнему наблюдаются перебои с электроснабжением и связью.

Хуан Мануэль Морено Бонилья, глава правительства Андалусии:

Потери урожая составят от 20 до 30 %. Другими словами, речь идет о миллионах долларов убытков для нашей производственной системы и инфраструктуры. Сейчас мы должны работать вместе, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Службы гражданской защиты работают в усиленном режиме и призывают население к максимальной осторожности. В Португалии режим чрезвычайной ситуации продлен до 15 февраля.