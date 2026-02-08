Польша не будет импортировать энергию из Беларуси – Вишневский ответил почему

Мачей Вишневский, главный редактор польского новостного портала:

Вы знаете, это все очень легко объяснимо. Мы были свидетелями неоднократного обращения властей Беларуси, Президента лично к Польше, чтобы наладить отношения, чтобы начать разговаривать. Неоднократно мы были свидетелями, как польские власти отбрасывали эти жесты. И поэтому, я думаю, Польша не будет импортировать электроэнергию из Беларуси по двум причинам.

Во-первых, никто этого не разрешит. Мы уже об этом говорили, что наш суверенитет сильно сомнительный. А во-вторых, это была бы потеря лица для польских властей, которые поливают грязью соседнюю страну. Поэтому я не думаю, чтобы при правлении этой власти, я имею в виду то ли гражданскую платформу, то ли партию Качиньского, чтобы кто-то обратился с предложением, чтобы импортировать дешевую электроэнергию из Беларуси.