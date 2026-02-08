У кого будет пальма первенства в ядерной отрасли? Прогноз до 2060-го от эксперта

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:

Ядерная отрасль – это вообще одна из сфер приоритетного сотрудничества России и Китая. Я думаю, что здесь не будет абсолютно автономно друг от друга это все развиваться. Хотя, безусловно, конечно, у китайцев есть свои интересы. И не всегда они будут консультироваться с Россией, координировать свои действия. Это абсолютно объективно. Так же, как и мы. У каждой из наших стран есть свои интересы национальные. Но вот это стратегическое партнерство…

Я вам приведу пример. Еще с 2018 года Сюйдапу АЭС – это сотрудничество как раз с китайской корпорацией ядерной промышленности, есть уже и рамочный контракт о сооружении 3-4 энергоблоков АЭС Сюйдапу, провинции Ляонин, это северо-восток Китайской Народной Республики. Если говорить конкретно. Я думаю, что, конечно, это начало большого пути, и то, что это будет одним из ключевых элементов, вот как вы абсолютно правильно сказали, контроль мировых рынков. Я думаю, что здесь Россия и Китай смогут очень даже эффективно посотрудничать.