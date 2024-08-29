В Минске прошёл праздник для школьников из многодетных семей и детей-сирот

В 2024 году в Минске около 24 тысяч ребят впервые сядут за школьные парты. Они уже с трепетом и волнением готовятся к первой в жизни торжественной линейке. Но пока принимают поздравления и подарки, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для будущих школьников праздник прошел и в Центральном районе столицы. Для ребят здесь устроили настоящее торжество с концертной программой, шоу от аниматоров и просмотром мультфильма. В преддверии Дня знаний будущим школьникам, проживающим в многодетных семьях, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей подарили необходимые для учебы принадлежности и канцелярию. Все яркое и красочное. То, что обязательно пригодится на первых уроках. Всего поздравили свыше 150 детей.

Я очень хочу поскорее пойти в 1 класс. Обещаю хорошо учиться и хочу познакомиться со своим первым учителем.

Татьяна Кравченко, председатель Ассоциации многодетных родителей:

Хотим поздравить всех детей, не только наших, а вообще всех детей, идущих в 1 класс. Это у них начинается трудовая деятельность, как я всегда говорю.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Приятно отметить, что большая численность неравнодушных граждан, предприятий, организаций общественных, профсоюзных откликнулись на наш призыв, вложили свой вклад в это мероприятие.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Здесь много смыслов можно заложить в такой акции, это не только оказание помощи, но и такой воспитательный момент, что есть люди, которым надо помочь, – значит те, кто может помочь, должен помочь.