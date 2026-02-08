Зеленский заявил, что свет в Украине еще есть только благодаря ему

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что наличие света в стране связано с его усилиями, отметив, что у него нет времени на отдых и публикации. Об этом пишет РИА Новости.

«У меня просто нет времени на кофе, на чай, на 300 публикаций за одни сутки. Просто света не будет», – отметил глава киевского режима.

Он добавил, что мог бы быть «классным блогером».

С октября продолжаются длительные блэкауты, в январе введен режим ЧС. Руководитель «Укрэнерго» сообщил о дефиците мощности, а мэр Киева назвал ситуацию критической и советовал жителям покидать город.

Фото: официальный Telegram-канал Владимира Зеленского