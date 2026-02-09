В Антарктиде успешно завершена масштабная воздушная грузовая операция 18-й Белорусской экспедиции. С борта научно-экспедиционного судна «Академик Федоров» на станцию «Гора Вечерняя» доставлено 53 тонны генерального груза. В составе – очистное сооружение, новый гусеничный снегоболотоход, контейнеры с научным оборудованием и 20 тонн дизельного топлива для работы электростанции и транспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на сложные погодные условия – низкую облачность и слабый контраст местности – груз прибыл без повреждений и потерь. Успех обеспечила четкая координация действий российских и белорусских участников операции. На станции уже введено в эксплуатацию новое оборудование: газоанализатор «R-NOX», актинометрическая станция «Пеленг», измеритель общего содержания озона.

Развернут стационарный пункт геофизического мониторинга, установлены приборы для изучения теплообмена скальных пород и термометрические комплексы для наблюдения за энергомассообменом в деятельном слое поверхности. Продолжаются научные программы по физике атмосферы, мониторингу озонового слоя, биологии, генетике и экологическому контролю. Ведется монтаж очистного сооружения, подготовка к испытаниям буровой установки и обкатке нового снегоболотохода «Алеут». Личный состав здоров, работает слаженно и уверенно. Белорусская антарктическая экспедиция подтверждает высокий профессионализм и вклад в мировую науку.